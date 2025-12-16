Samsung đồng hành cùng sự kiện thể thao điện tử The Promise Fulfilled

Samsung Odyssey là dòng màn hình gaming cao cấp được phát triển dành riêng cho game thủ

Đây là một trong những sự kiện eSports quy mô lớn và được mong đợi nhất trong năm 2025, sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 20 và 21-12-2025 với chuỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm và so tài hấp dẫn cùng Faker và các huyền thoại T1.

Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi “Lời hứa trở lại” của Faker với người hâm mộ Việt Nam chính thức được hiện thực hóa. Từ một biểu tượng thi đấu, Faker đã vượt ra khỏi khuôn khổ eSports để trở thành nguồn cảm hứng cho sự bền bỉ, kỷ luật và tinh thần chinh phục không ngừng.

Với Samsung, đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển mảng gaming và eSports, tập trung nâng cao trải nghiệm thi đấu và giải trí thông qua công nghệ hiển thị tiên tiến. Trong nhiều năm qua, Samsung liên tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các giải pháp màn hình chơi game, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của game thủ cũng như các đội tuyển chuyên nghiệp.

Trong vai trò đối tác đồng hành, Samsung mang đến sự kiện dấu ấn công nghệ nổi bật thông qua Samsung Odyssey - dòng màn hình gaming cao cấp được phát triển dành riêng cho game thủ và thi đấu chuyên nghiệp. Các mẫu Odyssey sở hữu nhiều cải tiến vượt trội về hiển thị, bao gồm việc ứng dụng tấm nền OLED, QD-OLED và Mini-LED, tần số quét cao cùng thời gian phản hồi cực thấp, giúp hình ảnh chuyển động mượt mà và giảm thiểu độ trễ trong các tựa game có nhịp độ nhanh.

Những công nghệ này đồng thời mang lại độ sáng cao, dải màu rộng và khả năng tái tạo hình ảnh chính xác. Bên cạnh đó, màn hình Samsung Odyssey tương thích với NVIDIA G-SYNC và hỗ trợ AMD FreeSync Premium Pro, giúp hạn chế hiện tượng xé hình, giật hình và độ trễ, mang đến trải nghiệm chơi game ổn định và liền mạch….

BÌNH LÂM