Shopee với 12 triệu lượt truy cập trong ngày 12-12

Nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) Shopee đã khép lại sự kiện “12.12 Siêu Sale Sinh Nhật”, ghi nhận sự hưởng ứng sôi nổi từ người dùng Việt, đồng thời cho thấy hiệu quả chuyển đổi nổi bật của chuỗi hoạt động mua sắm kết hợp giải trí nhân dịp Shopee tròn 10 tuổi.

Gian hàng Shopee Mall ghi nhận tăng trưởng dịp 12-12.

Đánh dấu cột mốc 10 năm thành lập trên toàn khu vực, sự kiện 12-12 tại Việt Nam mang đến nhiều đặc quyền sinh nhật từ Shopee cùng ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu và người bán, thu hút đông đảo người dùng tham gia tương tác và mua sắm trên nền tảng.

Sức hút của sự kiện được thể hiện rõ nét khi hơn 12 triệu lượt truy cập được ghi nhận chỉ riêng trong ngày 12.12. Đồng thời, xuyên suốt hơn hai tuần diễn ra chiến dịch, người dùng Việt đã tiết kiệm tổng cộng hơn 4.000 tỷ đồng khi tham gia mua sắm trên Shopee.

Thêm vào đó, các hoạt động giải trí trên nền tảng cũng không kém phần sôi động. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm, Shopee còn mang đến nhiều chương trình với các format khác biệt trong dịp nói trên, từ siêu nhạc hội quy tụ những ca sĩ tên tuổi hàng đầu đến series video phái sinh từ chương trình thực tế đình đám.

Các chương trình do Shopee tổ chức, hơn 27.000 thương hiệu và người bán cũng tích cực hưởng ứng không khí sinh nhật khi triển khai gần 450.000 phiên livestream. Hàng triệu video ngắn cũng đã được đăng tải liên tục trên nền tảng trong giai đoạn này.

Qua đây, Shopee cũng ghi nhận nhiều xu hướng mua sắm nổi bật trước thềm Giáng Sinh. Cụ thể, có gần 4 triệu lượt tìm kiếm có chứa từ khóa "Giáng Sinh" trong giai đoạn diễn ra chiến dịch 12.12. Top các sản phẩm được người dùng cân nhắc làm quà tặng người thân và bạn bè trong dịp này gồm ốp điện thoại, túi xách, áo, giày dép, son...

BÌNH LÂM