Khởi động dự án điện ảnh về nữ anh hùng Võ Thị Sáu

Đất đỏ - dự án điện ảnh mới nhất về hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu hứa hẹn mang đến phiên bản hoàn toàn mới, trực diện và gai góc hơn về hành trình của một biểu tượng lịch sử, đặt nhân vật giữa những lựa chọn khắc nghiệt và sự khốc liệt của chiến tranh.

Tác phẩm là sự tiếp tục khắc họa hình tượng nữ anh hùng Võ Thị Sáu bằng nghệ thuật điện ảnh sau hơn ba thập kỷ kể từ những bộ phim đã đi vào kinh điển: Người con gái Đất Đỏ, Như một huyền thoại…

Hình ảnh đầu tiên công bố dự án phim Đất đỏ. Ảnh: ĐPCC

Không chỉ xây dựng một hình tượng anh hùng mang tính sử thi, Đất đỏ chọn xây dựng chân dung của một thiếu nữ 13 tuổi bướng bỉnh, yêu đời. Cô Sáu từng mơ về tương lai bình lặng bên cây lê-ki-ma, nhưng trước những đòi hỏi của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cô dấn thân vào cuộc chiến như một lẽ tự nhiên.

Kịch bản sẽ đưa khán giả trở về những năm tháng tại chiến khu Long Mỹ và vùng căn cứ Bà Rịa, nơi những đứa trẻ chưa kịp trưởng thành đã phải đối mặt với thực tế khốc liệt của chiến tranh.

Phim cũng kéo người xem vào một không gian ngột ngạt, nơi cái nóng hầm hập và sự tàn nhẫn hiện hữu trong từng hơi thở. Ở đó, “chuồng cọp”, “chuồng bò”, vôi bột hay những lớp sắt gỉ không còn là những khái niệm lịch sử, mà trở thành những va chạm rất thật lên cơ thể. Con người không chỉ bị giam giữ, mà dần bị bào mòn cả về thể xác lẫn tinh thần, ý chí bị bẻ gãy từng lớp một.

Nhưng cũng chính tại nơi tận cùng đó, ý chí cách mạng lại trở nên rõ ràng và dữ dội nhất.

Phim Người con gái Đất Đỏ - một trong những tác phẩm kinh điển về nữ anh hùng Võ Thị Sáu

Phim được sản xuất bởi Viettel Media, 1-All Stars và ProductionQ do đạo diễn Lê Văn Kiệt - người đứng sau các tác phẩm như Hai Phượng, Bóng đè, Ngôi nhà trong hẻm, Khế ước bán dâu… cầm trịch.

Theo kế hoạch, phim sẽ được bấm máy vào quý 3-2026 và sẽ ra mắt vào năm 2027, đúng dịp kỷ niệm 75 năm ngày mất của nữ anh hùng Võ Thị Sáu (1952 - 2027).

Bước đầu, dự án sẽ tổ chức đợt tuyển chọn nhân vật (casting) để tìm kiếm những gương mặt phù hợp đảm nhận các vai diễn trong phim. Trong đó, nhân vật Võ Thị Sáu yêu cầu nữ khoảng 13-19 tuổi, cao 1m50 - 1m62, gương mặt sáng, có thần, khỏe khoắn, tính cách năng động kiên cường và ánh mắt sắc bén.

Ngoài ra, ê-kíp cũng tìm kiếm các nhân vật đảm nhận vai ba mẹ chị Võ Thị Sáu và bạn bè, đồng chí... có liên quan trực tiếp đến cuộc đời người nữ anh hùng Đất Đỏ.

HẢI DUY