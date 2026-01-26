Sức sống cơ sở

Gần 400 hộ kinh doanh xã Long Hải được tập huấn, lắp thiết bị báo cháy

Chiều 26-1, gần 400 chủ cơ sở kinh doanh đã được Công an xã Long Hải (TPHCM) tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH); hướng dẫn lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy kết nối cơ sở dữ liệu.

Hội nghị nhằm giúp các chủ cơ sở kinh doanh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về công tác PCCC

Đây là hoạt động nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa cháy nổ ngay từ cơ sở; trong đó nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong việc khai báo, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin liên quan đến công tác PCCC&CNCH theo quy định.

Tại hội nghị, lực lượng chức năng còn hướng dẫn quy trình trang bị, lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy; giới thiệu nguyên lý vận hành, tính năng và công dụng của thiết bị trong việc tiếp nhận, truyền dẫn thông tin sự cố cháy, nổ và đồng bộ dữ liệu với hệ thống quản lý của lực lượng Cảnh sát PCCC.

Các hộ kinh doanh tham dự buổi tập huấn.

Theo đó, việc kết nối dữ liệu giúp phát hiện sớm nguy cơ, xử lý kịp thời các sự cố cháy nổ; hỗ trợ lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh thông tin, điều động phương tiện, lực lượng, hạn chế cháy lan, cháy lớn. Đây cũng là giải pháp quan trọng đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực PCCC, góp phần xây dựng xã hội số, bảo đảm an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

THÀNH HUY

