Gần 500 vận động viên tranh tài tại Đại hội thể dục thể thao xã Châu Pha lần thứ I

Sự kiện nhằm cụ thể hóa mục tiêu “Tổ chức đa dạng hoạt động văn hóa, thể thao” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời lan tỏa phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thúc đẩy nhận thức cộng đồng về vai trò của thể dục thể thao đối với sức khỏe và đời sống tinh thần.
Năm 2025, tỷ lệ người luyện tập thường xuyên xã Châu Pha đạt 52,65%; gia đình thể thao đạt 65,4%. Các bộ môn thế mạnh như bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng và thể thao dân tộc được duy trì ổn định, tạo môi trường rèn luyện lành mạnh.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Thanh Lâm, Phó chủ tịch UBND xã cho biết, phong trào thể dục thể thao của xã ngày càng đi vào nề nếp, trở thành nhu cầu thiết yếu của học sinh, cán bộ và lực lượng vũ trang.
Đại hội lần này quy tụ 20 đoàn, cùng hơn 1.000 vận động viên và cổ động viên tham gia diễu hành, tạo không khí sôi nổi ngay từ những phút đầu. Trong 20 ngày thi đấu, các vận động viên hứa hẹn mang đến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính.
Thông qua đại hội, xã sẽ tuyển chọn lực lượng vận động viên tiêu biểu tham dự Đại hội Thể dục thể thao TPHCM lần thứ I - 2026.
Đại hội cũng là dịp thúc đẩy xã hội hóa thể thao, mở rộng mô hình câu lạc bộ và đầu tư thiết chế văn hóa - thể thao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu rèn luyện của người dân trong thời gian tới.