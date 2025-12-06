Sôi nổi Đại hội thể dục thể thao liên phường 2025

Dự khai mạc đại hội có gần 3.000 vận động viên là cán bộ, công chức và người dân đến từ ba phường: Vũng Tàu, Rạch Dừa và Phước Thắng.
Đại hội diễn ra từ ngày 5-12 đến 28-12, với 10 môn thi đấu gồm: bóng rổ, bơi lội, bóng đá, đẩy gậy, vovinam, cờ vua, bóng bàn và pickleball. Theo ban tổ chức, sự đa dạng này tạo điều kiện để nhiều đối tượng có thể tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng dân cư.
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, những năm qua, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” lan tỏa mạnh mẽ tại ba phường, tạo nên phong trào thể thao sôi nổi và gắn kết trong cộng đồng. Đại hội Thể dục Thể thao liên phường 2025 là dịp đánh giá kết quả phong trào, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu và tiếp tục phát huy các môn thể thao truyền thống.
Đại hội còn là bước quan trọng để tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc, làm nòng cốt đại diện liên phường thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao TPHCM năm 2026, thể hiện tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.