Sức sống cơ sở

Sôi nổi Đại hội thể dục thể thao liên phường 2025

SGGPO

Tối 6-12, tại Công viên Tam giác Bãi Trước (phường Vũng Tàu, TPHCM), Đại hội Thể dục thể thao liên phường lần thứ I-2025 đã chính thức khai mạc.

Đại hội thể dục thể thao liên phường được tổ chức tại phường Vũng Tàu

Dự khai mạc đại hội có gần 3.000 vận động viên là cán bộ, công chức và người dân đến từ ba phường: Vũng Tàu, Rạch Dừa và Phước Thắng.

Đại hội diễn ra từ ngày 5-12 đến 28-12, với 10 môn thi đấu gồm: bóng rổ, bơi lội, bóng đá, đẩy gậy, vovinam, cờ vua, bóng bàn và pickleball. Theo ban tổ chức, sự đa dạng này tạo điều kiện để nhiều đối tượng có thể tham gia, góp phần lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng dân cư.

Thủ tục đốt đuốc tại Đại hội thể dục thể thao liên phường

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Trần Thị Bích Vân, Phó Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh, những năm qua, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” lan tỏa mạnh mẽ tại ba phường, tạo nên phong trào thể thao sôi nổi và gắn kết trong cộng đồng. Đại hội Thể dục Thể thao liên phường 2025 là dịp đánh giá kết quả phong trào, tôn vinh các cá nhân tiêu biểu và tiếp tục phát huy các môn thể thao truyền thống.

hoi thao 8.jpg﻿Rước ảnh Bác diễu hành tại Đại hội thể dục thể thao liên phường
Ban tổ chức tặng hoa, trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự

Đại hội còn là bước quan trọng để tuyển chọn lực lượng vận động viên xuất sắc, làm nòng cốt đại diện liên phường thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao TPHCM năm 2026, thể hiện tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

TRÚC GIANG

Từ khóa

Đại hội thể dục thể thao liên phường Vũng Tàu Rạch Dừa Phước Thắng Vận động viên bóng rổ bơi lội bóng đá đẩy gậy vovinam cờ vua bóng bàn pickleball.

