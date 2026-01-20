Gần 600 thư, điện mừng quốc tế chúc mừng Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tính đến ngày 19-1-2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã nhận được 559 thư, điện mừng từ 109 chính đảng, 6 tổ chức quốc tế và khu vực, 16 cá nhân, 122 tổ chức nhân dân và 306 hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự phiên khai mạc, sáng 20-1. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo; đồng thời thể hiện sinh động mối quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế, cũng như tình cảm gắn bó của kiều bào đối với quê hương, đất nước.

Trong số các điện mừng, có 5 điện mừng từ các đảng cộng sản cầm quyền và đảng cầm quyền ở các nước láng giềng, bạn bè truyền thống gồm: Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Nhân dân Campuchia, Đảng Cộng sản Cuba, Đảng Lao động Triều Tiên.

Ngoài ra còn có 31 điện mừng từ các nước châu Á – châu Đại Dương; 26 điện mừng từ các nước châu Âu; 27 điện mừng từ các nước châu Mỹ; 20 điện mừng từ các nước Trung Đông – châu Phi; 6 điện mừng từ các tổ chức quốc tế và khu vực; 16 điện mừng từ các cá nhân (trong đó có Tổng thống Bulgaria, Chủ tịch Quốc hội Cuba); 122 điện mừng từ các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân và địa phương nước ngoài; 306 điện mừng từ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Các đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 20-1. Ảnh: TTXVN

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đạt được trong suốt 80 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Những thành tựu đó khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời thể hiện sự kiên định của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực vươn lên thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào khẳng định, trước sau như một, cho dù tình hình thế giới có diễn biến thế nào chăng nữa, Lào vẫn sẽ tiếp tục cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy mối quan hệ đoàn kết truyền thống đặc biệt Lào - Việt. Mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam không phai nhạt theo thời gian, mà ngày càng được tăng cường, tin cậy chính trị cao.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Việt Nam là hạt nhân lãnh đạo kiên cường của nhân dân Việt Nam và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã đoàn kết, dẫn dắt nhân dân đạt nhiều thành tựu nổi bật trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới. Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp đan xen, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định chính trị – xã hội, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao, thể hiện rõ ưu thế của sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới.

Đảng và Nhà nước Trung Quốc coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước Trung – Việt; sẵn sàng cùng Việt Nam giương cao phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”. Trên cơ sở các nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đạt được và mục tiêu tổng thể “6 hơn”, hai bên thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc – Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp quan trọng cho ổn định, phát triển của khu vực và sự nghiệp hòa bình, tiến bộ của nhân loại.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia nêu rõ, Đảng Nhân dân Campuchia vô cùng khâm phục những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư Tô Lâm, nhà lãnh đạo xuất sắc, đứng đầu.

Đảng Nhân dân Campuchia vui mừng trước sự phát triển không ngừng của tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước theo phương châm láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Các đại biểu đến dự phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 20-1. Ảnh: TTXVN

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba nêu rõ, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, Đảng Cộng sản Cuba đánh giá cao sự lãnh đạo sáng suốt, kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tại đất nước Việt Nam anh em; đồng thời bày tỏ tự hào trước những thành quả tích cực mà Đảng Cộng sản Việt Nam đạt được trong thực hiện công cuộc đổi mới. Năm 2026 được nhấn mạnh là dấu mốc đặc biệt quan trọng khi công cuộc đổi mới tròn 40 năm, mang lại những kinh nghiệm tham khảo quý giá cho quá trình chuyển đổi kinh tế của Cuba.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba cũng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự đồng hành, ủng hộ quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Cuba trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong cuộc đấu tranh đòi xóa bỏ lệnh cấm vận kéo dài hơn 6 thập kỷ qua.

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên nhấn mạnh, thời gian qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn trong công cuộc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa giàu mạnh và phồn vinh.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên bày tỏ tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, góp phần tăng cường xây dựng Đảng, củng cố và phát triển thể chế Nhà nước và xã hội, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới.

Tại phiên khai mạc Đại hội sáng 19-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể đại hội bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn tình cảm hữu nghị, sự hợp tác, quan tâm, cổ vũ, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Thủ tướng khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại đã đề ra; tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước, các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế; góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

PHAN THẢO-ANH THƯ