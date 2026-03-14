Xã hội

Giao thông

Gần 9.300 tỷ đồng nâng cấp 3 quốc lộ ở Đồng bằng sông Cửu Long

SGGPO

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt dự án nâng cấp các tuyến quốc lộ 53, 62 và 91B, nhằm tăng cường kết nối vùng và thích ứng biến đổi khí hậu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 9.300 tỷ đồng (khoảng 370 triệu USD), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng trong nước.

Theo phương án được duyệt, tuyến quốc lộ 53 dài khoảng 41 km qua tỉnh Vĩnh Long, trong đó xây dựng mới hơn 17 km tuyến tránh thị trấn Vũng Liêm và Càng Long. Tuyến quốc lộ 62 dài khoảng 69 km, xây dựng mới tuyến tránh Tân Thạnh dài khoảng 8 km. Tuyến quốc lộ 91B dài khoảng 141 km qua TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau.

Các tuyến quốc lộ được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2031.

MINH ANH

Từ khóa

QL91B QL53 QL62 Ngân hàng Thế giới Bộ Xây dựng Nâng cấp quốc lộ Đồng bằng Sông Cửu Long

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn