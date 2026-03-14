Gần 9.300 tỷ đồng nâng cấp 3 quốc lộ ở Đồng bằng sông Cửu Long

Bộ Xây dựng vừa phê duyệt dự án nâng cấp các tuyến quốc lộ 53, 62 và 91B, nhằm tăng cường kết nối vùng và thích ứng biến đổi khí hậu tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 9.300 tỷ đồng (khoảng 370 triệu USD), sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng trong nước.

Theo phương án được duyệt, tuyến quốc lộ 53 dài khoảng 41 km qua tỉnh Vĩnh Long, trong đó xây dựng mới hơn 17 km tuyến tránh thị trấn Vũng Liêm và Càng Long. Tuyến quốc lộ 62 dài khoảng 69 km, xây dựng mới tuyến tránh Tân Thạnh dài khoảng 8 km. Tuyến quốc lộ 91B dài khoảng 141 km qua TP Cần Thơ và tỉnh Cà Mau.

Các tuyến quốc lộ được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12 m, vận tốc thiết kế 80 km/h. Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2031.

MINH ANH