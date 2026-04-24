Lễ 30-4 và 1-5, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 125.000 khách/ngày

Trong 3 ngày cao điểm của các đợt nghỉ lễ: 24-4, 29-4 (cao điểm khách đi) và 3-5 (cao điểm khách đến), sân bay Tân Sơn Nhất có thể đạt sản lượng khai thác 770 chuyến bay/ngày.

Sáng 24-4, Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, trong giai đoạn cao điểm phục vụ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30-4, 1-5 (từ ngày 24-4 đến 3-5), sản lượng khai thác tại cảng dự kiến tăng mạnh, trung bình khoảng 750 chuyến bay mỗi ngày, tăng 12% so với lịch bay hiện tại.

Hành khách chờ lên máy bay tại nhà ga T3 trưa nay. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong đó, các chuyến bay quốc nội chiếm khoảng 450 chuyến/ngày, quốc tế khoảng 300 chuyến/ngày. Đáng chú ý, ba ngày cao điểm nhất gồm 24-4, 29-4 (cao điểm khách đi) và 3-5 (cao điểm khách đến), sản lượng khai thác có thể lên tới 770 chuyến bay/ngày.

Về lượng hành khách, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ trung bình khoảng 125.000 lượt khách/ngày, tăng 14% so với hiện tại. Trong đó, khách nội địa khoảng 75.000 lượt/ngày và khách quốc tế khoảng 50.000 lượt/ngày. Riêng các ngày cao điểm, sản lượng hành khách có thể đạt 130.000 lượt/ngày.

Hành khách qua cửa kiểm tra an ninh tại nhà ga T3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã xây dựng kế hoạch khai thác chi tiết, phối hợp với các hãng hàng không và đơn vị phục vụ mặt đất nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ. Công tác điều phối chuyến bay được cập nhật liên tục, hạn chế ùn tắc trong các khung giờ cao điểm.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ 1 trên toàn quốc từ ngày 29-4 đến hết 4-5-2026.

Hành khách vào cửa soi chiếu an ninh tại nhà ga T3. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cảng cũng tăng cường ứng dụng công nghệ trong phục vụ hành khách như hệ thống hiển thị thông tin chuyến bay (FIDS) tại các nhà ga T1, T2, T3; triển khai nhận diện sinh trắc học trong quy trình làm thủ tục lên tàu bay tại nhà ga T3...

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách chủ động đến sân bay sớm trước giờ khởi hành, chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, ưu tiên làm thủ tục trực tuyến, tuân thủ quy định an ninh hàng không, hạn chế mang theo vật cấm...

QUỐC HÙNG