Kịp thời phân luồng giao thông, xử lý hiện trường vụ xe đầu kéo bốc cháy

Sáng 27-4, lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM đã tổ chức phân luồng và xử lý hiện trường vụ xe đầu kéo bốc cháy dữ dội trên đường Đồng Văn Cống (đoạn gần cảng Cát Lái).

Vào khoảng 5 giờ sáng, xe container chở hàng hóa là các bao xi măng di chuyển từ cảng Cát Lái hướng về đường Mai Chí Thọ đã đâm vào dải phân cách giữa đường, làm gãy hai trụ biển báo trước khi lao lên lề.

Hiện trường vụ việc

Ngay sau vụ va chạm, lửa bùng phát từ gầm xe và nhanh chóng bao trùm toàn bộ đầu kéo, cột khói đen bốc cao, tài xế đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Nhận thông tin, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều động 2 xe chuyên dụng cùng 12 chiến sĩ đến hiện trường, khống chế ngọn lửa sau khoảng 10 phút.

Xe đầu kéo bị cháy rụi

Vụ cháy thiêu rụi hoàn toàn phần đầu kéo. Do xe gặp nạn nằm chắn ngang làn đường hỗn hợp, cảnh sát giao thông cũng đã kịp thời có mặt để điều tiết, xử lý ùn tắc.

MẠNH THẮNG