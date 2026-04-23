TPHCM nghiên cứu phát triển hệ thống đường sắt nhẹ kết nối với tuyến metro

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở QH-KT với Tập đoàn Tokyu, Nhật Bản. Ảnh: THANH HIỀN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở QH-KT thông tin, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương (trước đây) đã ký Biên bản làm việc về hỗ trợ và phối hợp nghiên cứu hệ thống đường sắt nhẹ (LRT) trên địa bàn TP Thủ Dầu Một (trước đây).

Việc hỗ trợ này nhằm góp phần hoàn thiện quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị trên địa bàn và các vùng phụ cận. Cùng với định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD của tỉnh Bình Dương (trước đây), hai bên đã cùng nhận thức rằng hệ thống LRT sẽ góp phần giải quyết các vấn đề xã hội như ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường.

Ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở QH-KT TPHCM phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: THANH HIỀN

Trên cơ sở kế thừa các nội dung làm việc trước đây, Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đạo thống nhất chủ trương ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở QH-KT với Tập đoàn Tokyu về việc hỗ trợ nghiên cứu và lồng ghép vào quy hoạch tổng thể đối với Hệ thống Đường sắt nhẹ (LRT) tại TPHCM (khu vực Bình Dương trước sắp xếp).

Việc ký kết lần này nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác nghiên cứu, từng bước tích hợp vào quy hoạch giao thông tổng thể của thành phố. Theo đó, sẽ tăng cường tính kết nối của hệ thống đường sắt đô thị và đa dạng hóa phương thức giao thông công cộng trên địa bàn.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở QH-KT với Tập đoàn Tokyu, Nhật Bản. Ảnh: THANH HIỀN

Tại buổi lễ ký kết, ông Ogata Yoshinori, Giám đốc Điều hành Khối Kinh doanh Quốc tế, Tập đoàn Tokyu nhìn nhận, việc ký kết Biên bản ghi nhớ hôm nay nhằm triển khai nghiên cứu tuyến LRT kết nối với hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị (Metro) trong tương lai tại khu vực Bình Dương. Đồng thời hướng tới việc tích hợp nội dung này vào quy hoạch tổng thể đô thị của thành phố. Đây là một bước đi hết sức quan trọng, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển lâu dài.

"Khi hệ thống Metro và LRT được kết nối một cách đồng bộ, liền mạch, khả năng tiếp cận giữa khu vực Bình Dương và trung tâm thành phố sẽ được cải thiện đáng kể. Điều này không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thêm một phương thức giao thông mới, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu kinh tế – xã hội. Việc đưa kế hoạch phát triển LRT vào quy hoạch tổng thể sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho việc hình thành mạng lưới giao thông liên kết vùng trong tương lai. Qua đó góp phần củng cố và thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn bộ vùng đô thị TPHCM”, ông Ogata Yoshinori chia sẻ.

THANH HIỀN