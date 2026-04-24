Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, biến động giá bất thường của nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng khiến dự án mở rộng đường cao tốc đoạn TPHCM - Long Thành có nguy cơ chậm tiến độ.

Theo VEC, dự án mở rộng đường cao tốc đoạn TPHCM - Long Thành được khởi công năm 2025, dự kiến hoàn thành năm 2026. Hiện dự án đang gặp khó khăn do giá nhiên liệu tăng đột biến, kéo theo giá vật liệu và chi phí máy thi công tăng cao. Trong đó, ở khu vực phía Nam, nhựa đường tăng từ 30 - 50%; cát, đá tăng từ 13,5 - 23,3%; xi măng và thép tăng dao động từ 2 - 10%.

Theo quy định của hợp đồng các gói thầu, việc điều chỉnh giá áp dụng phương pháp sử dụng hệ số điều chỉnh. Tuy nhiên, phương pháp này căn cứ chỉ số giá do địa phương công bố, thường có độ trễ về thời gian (theo quý hoặc tháng), không phản ánh kịp biên độ tăng mạnh trong thời gian ngắn (tính theo ngày). Do đó, công thức hiện tại không đủ bù đắp chi phí thực tế mà các nhà thầu đang chi trả.

Trong khi đó, dự án mở rộng cao tốc đoạn TPHCM - Long Thành đang thực hiện theo hình thức "công trình xây dựng khẩn cấp". Để đảm bảo tiến độ, VEC kiến nghị các địa phương xem xét, công bố chỉ số giá kịp thời và phù hợp với thực tế thị trường.

Đối với khối lượng công việc thực hiện trong thời gian có biến động giá bất thường (từ đầu tháng 3-2026 đến khi giá bình ổn trở lại), VEC đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh giá theo phương pháp bù trừ trực tiếp đối với các nhiên liệu và các vật liệu chính như: nhựa đường, đá, sắt thép các loại.

MINH ANH