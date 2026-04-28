Gấp rút chuẩn bị thông xe 178km đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông
Trong ngày 28-4, công tác chuẩn bị thông xe chính thức 178km cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Gia Lai, Quảng Ngãi được các nhà thầu gấp rút hoàn thiện.
Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, tại các gói thầu cuối tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, công nhân cùng máy móc được huy động hoàn tất những hạng mục cuối, khơi thông các vị trí đấu nối, sẵn sàng thông xe chính thức vào 11 giờ 30 phút ngày mai (29-4-2026).
Dọc tuyến qua khu vực đồi núi phía Bắc đèo Cù Mông (ranh giới Gia Lai, Đắk Lắk), các tổ thi công nỗ lực hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, lắp đặt hộ lan, đèn báo hiệu và hạng mục phụ trợ tại các nút giao liên thông với quốc lộ.