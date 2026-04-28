Gấp rút chuẩn bị thông xe 178km đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Trong ngày 28-4, công tác chuẩn bị thông xe chính thức 178km cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua Gia Lai, Quảng Ngãi được các nhà thầu gấp rút hoàn thiện.

Công nhân gấp rút hoàn tất những hạng mục cuối vào ngày 28-4, chuẩn bị thông xe cao tốc qua Gia Lai.

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, tại các gói thầu cuối tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh, công nhân cùng máy móc được huy động hoàn tất những hạng mục cuối, khơi thông các vị trí đấu nối, sẵn sàng thông xe chính thức vào 11 giờ 30 phút ngày mai (29-4-2026).

Nút giao liên thông từ quốc lộ 1 nhập làn vào cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh đã sẵn sàng vận hành, chờ thông xe chính thức

Dọc tuyến qua khu vực đồi núi phía Bắc đèo Cù Mông (ranh giới Gia Lai, Đắk Lắk), các tổ thi công nỗ lực hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, lắp đặt hộ lan, đèn báo hiệu và hạng mục phụ trợ tại các nút giao liên thông với quốc lộ.

Lắp đặt các đèn báo hiệu cuối cùng tại gói thầu 11XL, dự án Quy Nhơn – Chí Thạnh

Đấu nối hệ thống điện, đèn báo hiệu tại nút giao giữa đường cao tốc Bắc - Nam và quốc lộ 19C, đoạn qua Gia Lai

Cẩu thiết bị hoàn tất lắp đặt dải phân cách tại nút giao với quốc lộ 1 trên tuyến cao tốc

Lắp đặt hộ lan, hoàn thiện dải phân cách hai làn đường cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

Công nhân gia cố mái taluy bằng rọ đá thép, phòng sạt lở tại tuyến cao tốc Bắc - Nam

Mái taluy đá dọc đường cao tốc được gia cố bằng lưới, đinh thép nhằm ngăn sạt lở

Hầm cao tốc Sơn Triệu (qua dãy núi Sơn Triều, Gia Lai) hoàn thành chờ thông xe chính thức

Bên trong hầm Sơn Triệu đã đầu tư hoàn thiện

Công nhân sơn hoàn thiện tại trạm kiểm soát thu phí ở nút giao quốc lộ 1 nhập làn cao tốc Bắc – Nam, phía Bắc hầm Cù Mông

Sau khi hoàn thành hạ tầng, các dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam qua Gia Lai, Quảng Ngãi sẽ được bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ 3 vận hành, khai thác

Dự án đường cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn dài 70,1km, vốn hơn 12.400 tỷ đồng sẵn sàng thông xe

Hầm xuyên núi Bình Đê dài 3,2km trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã hoàn thành xong một cửa hầm

Dự án thành phần cao tốc Quy Nhơn – Chí Thạnh qua Gia Lai, Đắk Lắk dài 61,7km, dự kiến thông xe khoảng 20km, phần còn lại còn vướng mặt bằng và thủ tục

