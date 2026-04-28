Khai thác tuyến cao tốc Hậu Giang – Cà Mau trở lại từ trưa 29-4

Tối 28-4, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, đoạn cao tốc Hậu Giang – Cà Mau sẽ được thông tuyến từ 11 giờ 30 phút, ngày 29-4, sau khoảng 1,5 tháng tạm dừng khai thác.

Đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau sẽ được đưa vào khai thác từ 11 giờ 30 phút (ngày 29-4)

Theo đó, dự án thành phần cao tốc đoạn Hậu Giang - Cà Mau (thuộc Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông) có chiều dài tuyến chính 73,2 km đã đáp ứng được các điều kiện an toàn để đưa vào khai thác.

Các phương tiện chiều từ Cần Thơ – Cà Mau sẽ đi từ đầu tuyến (kết nối đoạn Cần Thơ - Hậu Giang) từ Km2014 đi đến nút giao IC12 (Km2087+233) đi theo biển báo để ra – vào cao tốc.

Chiều từ Cà Mau – Cần Thơ, các phương tiện đi vào đường cao tốc tại nút giao IC12 (Km2087 +223) sẽ lưu thông như sau: trường hợp đi từ Cà Mau các phương tiện đi vào đường hành lang ven biển phía Nam, đến nút giao IC12 và rẽ phải theo nhánh 12.2.1 để vào tuyến cao tốc. Trường hợp đi từ An Giang, các phương tiện đi vào đường hành lang ven phía Nam, tiếp tục đi đến nút giao IC12 và rẽ trái vào tuyến cao tốc.

Một nút giao tại đoạn cao tốc Hậu Giang - Cà Mau

Các phương tiện không được tham gia giao thông trên đường cao tốc, gồm: xe máy chuyên dụng có tốc độ thiết kế nhỏ hơn tốc độ tối thiểu quy định; xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ, người đi bộ không được đi trên đường cao tốc.

Tốc độ tối đa khai thác của các phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc Hậu Giang – Cà Mau là 80km/giờ, tốc độ tối thiểu 60km/giờ.

Dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau có tổng chiều dài hơn 110km, được chia làm 2 dự án thành phần, gồm: đoạn Cần Thơ - Hậu Giang (37,65km) và đoạn Hậu Giang - Cà Mau (73,2km) do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư.

Dự án có quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 27.500 tỉ đồng, trong đó dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang được đưa vào khai thác trước từ ngày 19-12-2025. Riêng đoạn Hậu Giang – Cà Mau đã tạm dừng khai thác từ giữa tháng 3-2026 cho đến nay.

