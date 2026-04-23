Vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk: Tước danh hiệu CAND, khởi tố cựu Thiếu tá CSGT

Ngày 23-4, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh lớp tử vong, xảy ra vào ngày 15-4, trên địa bàn xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk.

Theo Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, khoảng 11 giờ ngày 15-4, sau khi tan học, cháu V.Đ.Q. (học sinh lớp 12A8, Trường THPT Phan Đăng Lưu thuộc xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe mô tô biển số 47AB-3... về nhà. Quá trình di chuyển trên quốc lộ 29 theo hướng quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết (tỉnh Đắk Lắk), khi gặp Tổ CSGT đang tuần tra kiểm soát, cháu Q. điều khiển xe bỏ chạy.

Tại thời điểm này, phát hiện cháu Q. điều khiển xe mô tô với tốc độ nhanh, có nghi vấn xe đã đôn nòng; đồng chí T.Q.H là cán bộ trong ca tuần tra đã điều khiển xe mô tô đặc chủng đi theo phía sau xe Q.. Khi thấy cháu Q. tăng ga chạy về phía trước, đồng chí T.Q.H. nghi vấn có dấu hiệu lạ nên tiếp tục điều khiển xe mô tô bám theo sau.

Đến đoạn đường Km 198+200m quốc lộ 29 (thuộc buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng) cháu Q. điều khiển xe không làm chủ được tay lái và đâm vào mương thoát nước bên trái đường theo hướng đi. Khi thấy cháu Q. bị tai nạn, đồng chí T.Q.H. quay đầu xe di chuyển về hướng đi ra quốc lộ 14.

Qua điều tra vụ việc, ngày 18-4, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Thiếu tá T.Q.H. để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 22-4, Liên ngành tố tụng tỉnh đã họp đánh giá tài liệu chứng cứ và thống nhất quan điểm xử lý vụ án.

Theo đó, ngày 23-4, Công an tỉnh đã ban hành Quyết định Tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Thiếu tá T.Q.H.; đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với T.Q.H về tội Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

MAI CƯỜNG