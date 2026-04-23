TPHCM: Kiểm tra đột xuất các "điểm nóng" về xe dù, bến cóc

Chiều 23-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM phối hợp Sở VH-TT TPHCM tổ chức họp báo cung cấp các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chủ trì.

Thông tin về việc xử lý tình trạng xe dù, bến cóc và công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới, Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (PC08), Công an TPHCM, cho biết, Công an TPHCM đã nắm các "điểm nóng" về xe dù, bến cóc trên địa bàn và sẽ phối hợp kiểm tra đột xuất.

Công an thành phố tăng cường sử dụng hệ thống camera giao thông để phạt nguội, đặc biệt đối với các nhà xe đón - trả khách sai quy định; rà soát, thu hồi giấy phép đơn vị vận tải vi phạm thông qua thiết bị giám sát hành trình.

Thượng tá Phạm Quang Trưởng cho biết, qua các đợt cao điểm, Công an TPHCM phát hiện, xử lý hàng ngàn trường hợp, tập trung ở hành vi dừng, đỗ, trả khách sai quy định, xe hợp đồng trá hình, phương tiện kinh doanh vận tải không phép. Nhiều điểm bến cóc phức tạp ở cửa ngõ thành phố đã bị xóa bỏ.

Dù vậy, hiện các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi. Do đó, PC08 sẽ tăng cường phối hợp công an xã, chính quyền cơ sở để xóa bỏ xe dù, bến cóc, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm.

Các lực lượng cũng tăng cường khai thác camera giám sát, dữ liệu giám sát hành trình phương tiện, sử dụng nền tảng số để phát hiện, xử lý hành vi móc nối vận chuyển, đón trả khách trái phép trên mạng xã hội.

