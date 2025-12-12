Garmin đồng hành cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33

Garmin Việt Nam công bố đã trở thành Nhà tài trợ đồng hồ thông minh cho đội tuyển Điền kinh Việt Nam hướng tới SEA Games 2025 ở các nội dung chạy bộ dài, trung bình, và đi bộ 20km.

Các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33.

Hai mẫu đồng hồ GPS hiệu suất cao Garmin Forerunner 570 và Garmin Forerunner 970 với khả năng đo lường chuyên sâu và phân tích dữ liệu tập luyện sẽ đồng hành cùng đội tuyển trong toàn bộ giai đoạn chuẩn bị và thi đấu.

Song song, Garmin tiếp tục phát triển mạnh mẽ hệ sinh thái cộng đồng gồm Garmin Run Club, Garmin Cycling Club và Garmin Trail, góp phần thúc đẩy tư duy luyện tập khoa học và lối sống khỏe gắn liền trách nhiệm với môi trường.

Sự hợp tác này đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình Garmin đồng hành cùng thể thao thành tích cao của Việt Nam. Đặc biệt trong huấn luyện hiện đại, chuyển dịch mạnh sang mô hình huấn luyện dựa trên dữ liệu, các chỉ số cốt lõi của Garmin trở thành nền tảng giúp ban huấn luyện hiểu sâu hơn về thể trạng thực của từng vận động viên: từ tải trọng, khả năng phục hồi, tới điểm rơi phong độ.

Ông Ivan Lai, Giám đốc Quốc Gia Garmin Việt Nam chia sẻ:“Việc đồng hành cùng Đội tuyển điền kinh Quốc gia là phần mở rộng trong chiến lược dài hạn của Garmin, nhằm thúc đẩy sự phát triển của thể thao Việt Nam dựa trên nền tảng khoa học dữ liệu. Chúng tôi tin rằng khi quyết định dựa trên dữ liệu khoa học, các vận động viên sẽ không chỉ tập hiệu quả hơn, mà còn an toàn và tự tin hơn khi bước vào đấu trường SEA Games 2025”.

Cùng với việc đồng hành cùng đội tuyển quốc gia, năm 2025 tiếp tục chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của các cộng đồng thể thao do Garmin tổ chức. Câu lạc bộ chạy bộ Garmin Run Club đã tăng từ 12.700 lên 15.100 thành viên trong năm 2025, với khoảng 30% người mới tham gia, điều này phản ánh sự mở rộng đáng kể của phong trào chạy bộ tại Việt Nam.

Một trong những hoạt động đáng mong chờ trong năm nay là sự ra mắt của Garmin Trail vào ngày 16-11-2025. Đây không chỉ là sân chơi dành cho người yêu chạy địa hình, mà còn là lời cam kết cho một lối sống xanh và bền vững.

Song song đó, câu lạc bộ đạp xe Garmin Cycling Club (GCC) cũng ghi dấu ấn bằng những hoạt động đạp xe trải nghiệm chuyên sâu cùng các đội nhóm uy tín như DTR và 152CC. Những hành trình như Cần Giờ Loop đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động đa dạng dành cho cộng đồng thể thao Việt Nam, Garmin một lần nữa khẳng định vai trò của mình như một người bạn đồng hành đáng tin cậy. Garmin không chỉ cung cấp thiết bị công nghệ, mà còn góp phần hình thành tư duy tập luyện khoa học và truyền cảm hứng sống khỏe, sống có trách nhiệm cho người dùng Việt Nam.

KIM THANH