Giá iPhone đã rẻ, thoải mái dùng thử 7 ngày và đổi trả hoàn tiền 100%

Ghi nhận tại hệ thống bán lẻ công nghệ Di Động Việt, nhiều điện thoại iPhone Likenew vừa có đợt điều chỉnh giá giảm để kích cầu sức mua, đáp ứng nhu cầu đang tăng trong thời điểm này. Đặc biệt, hệ thống vẫn cam kết với thông điệp “rẻ hơn các loại rẻ”, tạo điều kiện để khách hàng đang quan tâm đến các dòng iPhone có đợt mua sắm tiết kiệm kèm nhiều ưu đãi, chính sách độc quyền chỉ có tại Di Động Việt như dùng thử miễn phí 7 ngày; được đổi - trả và hoàn tiền 100% kể cả với lý do không phù hợp với nhu cầu; được bảo hành pin tới 10 năm…

iPhone 12 series từng là những model thuộc phân khúc cao cấp thời điểm mới ra mắt bởi những nâng cấp đáng kể từ thiết kế đến cấu hình so với sản phẩm tiền nhiệm. iPhone 12 cũ đang được bán với giá cuối sau khi thu cũ - đổi mới chỉ còn 6,99 triệu đồng (giá bán 7,99 triệu đồng); iPhone 12 Pro cũ chỉ còn 10,39 triệu đồng (giá sau thu cũ 8,39 triệu đồng); iPhone 12 Pro Max cũ chỉ còn 13,19 triệu đồng (giá sau thu cũ 11,19 triệu đồng).

Sau gần 3 năm ra mắt, iPhone 13 phiên bản Pro và Pro Max vẫn được đánh giá là những chiếc iPhone cũ đáng mua. Ít nhất, trong vòng 2 năm tới, model này vẫn đáp ứng chạy tốt các phiên bản nâng cấp từ hãng. Đặc biệt, hiệu năng mạnh mẽ cùng với dung lượng pin tốt, mức giá lại chỉ bằng ⅓ so với iPhone 15 Pro Max… là lý do sức mua của 2 model này vẫn rất cao ở thị trường Việt Nam trong hơn 2 năm qua. Tại Di Động Việt, iPhone 13 Pro Max cũ cũng chỉ còn 16,39 triệu đồng.

Hiện iPhone 11 series cũ giá rẻ nhất lịch sử. Như iPhone 11 cũ sẽ chỉ còn 6,59 triệu đồng (sau thu cũ còn 6,09 triệu đồng); iPhone 11 Pro cũ còn 7,59 triệu đồng; iPhone 11 Pro Max cũ còn 10,39 triệu đồng. Hai model 11 Pro và Pro Max cũ sẽ được giảm thêm đến 1 triệu đồng khi khách hàng chọn tham gia thêm chương trình thu cũ.

Với người dùng không có yêu cầu cao về cấu hình hoặc người dùng mới trải nghiệm iOS như học sinh, sinh viên… thì iPhone 8 Plus cũ và iPhone Xs Max cũ vẫn là những lựa chọn rất tốt, là những model được đánh giá cao so với phân khúc máy trong tầm giá. iPhone 8 Plus cũ giờ chỉ còn 4,19 triệu đồng; iPhone Xs Max cũ chỉ còn 6,79 triệu đồng. Khách hàng còn được giảm thêm đến 500 nghìn đồng khi tham gia trade-in.