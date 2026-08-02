Gia Lai: Hơn 1,12 tỷ đồng tiếp sức nhà nông

Sáng 2-8, tại phường Pleiku, Báo Điện tử Tuổi Trẻ và Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam phối hợp Hội Nông dân tỉnh Gia Lai, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình “Tiếp sức nhà nông” cho 40 hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn, có con vượt khó học giỏi tại xã Ia Ko.

Trao chứng nhận tham gia chương trình Tiếp sức nhà nông cho các hộ nông dân và tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: HỮU PHÚC

Chương trình hỗ trợ các hộ vay vốn không lãi suất trong 2 năm cho 40 hộ, với tổng kinh phí hơn 1,12 tỷ đồng, gồm 1 tỷ đồng tiền mặt và 120 triệu đồng hỗ trợ thức ăn chăn nuôi.

Các hộ nông dân tiếp nhận vốn. Ảnh: HỮU PHÚC

Ngoài hỗ trợ sinh kế, chương trình còn tuyên dương, trao thưởng và tặng quà cho 40 học sinh, sinh viên là con các hộ tham gia, với tổng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Các hộ nông dân cũng được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, bổ sung kiến thức, kinh nghiệm sản xuất để sử dụng hiệu quả nguồn vốn.

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Tuổi Trẻ phát biểu. Ảnh: HỮU PHÚC

Ông Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Tuổi Trẻ, cho biết nguồn vốn là điểm tựa giúp bà con vươn lên, đồng thời mong các gia đình nỗ lực vượt khó, tạo điều kiện cho con em tiếp tục đến trường.

Sau hơn 16 năm triển khai, chương trình đã hỗ trợ vốn cho 2.900 hộ nông dân và tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi. Đa số hộ được hỗ trợ đã sử dụng vốn hiệu quả.

HỮU PHÚC