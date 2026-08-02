Siêu bão Dolphin giảm cấp, di chuyển về phía Nhật Bản

Chiều 2-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua, siêu bão Dolphin tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và giảm cường độ.

Hiện bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17; tâm bão cách Okinawa (Nhật Bản) gần 2.400km về phía Đông Đông Nam.

Vị trí tâm bão Dolphin sáng 2-8. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

Theo nhận định của cơ quan khí tượng Việt Nam và các trung tâm dự báo quốc tế, trong 1-2 ngày tới, bão Dolphin tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/giờ, và có xu hướng suy yếu dần xuống cấp 14-15.

Ngày 6 đến 7-8, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Okinawa, sau đó tiếp tục hướng về phía đất liền Trung Quốc.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cập nhật quỹ đạo di chuyển của bão Dolphin, ngày 2-8

Từ ngày 5-8, khi bão tiến gần khu vực phía Bắc đảo Đài Loan (Trung Quốc), gió Tây Nam trên vùng biển Nam Biển Đông sẽ gia tăng.

Từ ngày 6 đến 7-8, gió Tây Nam trên hầu khắp các khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, bao gồm các đặc khu Hoàng Sa và Trường Sa, có thể mạnh cấp 6-7; sóng biển cao 2-4m, biển động rất mạnh.

Vị trí bão Dolphin và áp thấp ở phía Đông Philippines, lúc 14 giờ ngày 2-8. Ảnh chụp màn hình ứng dụng Zoom Earth

Trong khi đó, vùng biển phía Đông Philippines đang tồn tại một vùng áp thấp, được các cơ quan khí tượng quốc tế theo dõi với ký hiệu 94W.

Các mô hình dự báo cho thấy, vùng áp thấp này có khả năng mạnh thêm trong những ngày tới, song xác suất đi vào Biển Đông thấp. Sau khi đạt cường độ mạnh nhất, xoáy thuận nhiệt đới này có thể suy yếu nhanh. Diễn biến và quỹ đạo vẫn còn nhiều bất định, cần tiếp tục theo dõi.

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