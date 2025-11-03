Xã hội

Sạt lở núi, một người bị đất đá vùi lấp, tử vong

Ngày 3-11, ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở núi, khiến một người dân bị đất đá vùi lấp, tử vong.

3-11-thuong-duc-1.jpg
Vụ sạt lở núi ở khe Ông Đà, thôn Thái Chấn Sơn (xã Thượng Đức)

Theo đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng xã Thượng Đức nhận được thông tin tại khu vực núi tại khe Ông Đà, thôn Thái Chấn Sơn, xã Thượng Đức xảy ra vụ sạt lở núi dài khoảng vài cây số. Địa điểm này cách khu dân cư ở dưới chân núi khoảng 5km.

Qua xác minh, có một người dân là ông N.Q.B. (40 tuổi, trú thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức) lên trại gia súc ở rẫy tại khu vực nói trên vào thời điểm sạt lở. Lực lượng công an xã cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở, người dân xung quanh khu vực tìm kiếm, phát hiện ông B. bị đất đá vùi lấp, tử vong tại chỗ.

3-11-thuong-duc-3.jpg
Ông B. bị đất đá vùi lấp, tử vong tại chỗ

Hiện lực lượng chức năng xã đang tiếp cận hiện trường vụ sạt lở để khảo sát, có phương án sơ tán dân gần khu vực này đến nơi khác an toàn.

Vào lúc 6 giờ 30 cùng ngày, Công an xã Thượng Đức nhận được tin báo từ Trạm Y tế xã Đại Hưng về trường hợp ông N.T.T. (sinh năm 1961, trú thôn Trung Đạo) có dấu hiệu đột quỵ, huyết áp tăng cao, trong khi trạm y tế không có bình ôxy để hỗ trợ cấp cứu.

﻿ 3-11-thuong-duc.jpg
Công an xã Thượng Đức đưa người dân đi cấp cứu kịp thời

Ngay khi nhận tin, công an xã khẩn trương huy động lực lượng, điều ca nô vượt lũ đưa bệnh nhân đến Trạm Y tế vùng A tại địa phương để cấp cứu. Nhờ đó, ông N.T.T. được điều trị kịp thời và hiện sức khỏe đã ổn định.

NGUYỄN CƯỜNG

