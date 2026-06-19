Gia Lai: Kỷ luật 3 cán bộ, đảng viên sai phạm về đất đai

Ngày 19-6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai đã có thông báo kết quả kỳ họp lần thứ 18, trong đó xem xét, thi hành kỷ luật một số cán bộ, đảng viên tại phường Quy Nhơn Tây.

Ba cán bộ, đảng viên bị xem xét kỷ luật, gồm: ông Cao Minh Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây, nguyên Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây (nay thuộc phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai); bà Đặng Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Phước Mỹ; ông Đỗ Nguyên Đính, đảng viên Chi bộ khu phố Thanh Long, nguyên công chức Địa chính - Xây dựng - Nông nghiệp - Môi trường xã Phước Mỹ.

Khu đất bị tố giác nhiều bất thường, vi phạm trong thời kỳ xã Phước Mỹ cũ

Ba cán bộ, đảng viên trên có liên quan các vi phạm, khuyết điểm theo Thông báo số 24-TB/UBKTTU ngày 24-4-2026 của UBKT Tỉnh ủy về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Phước Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020 và các đảng viên thuộc Đảng bộ xã Phước Mỹ trước đây.

UBKT Tỉnh ủy nhận thấy ông Cao Minh Thi, bà Đặng Thị Tuyết Nhung và ông Đỗ Nguyên Đính vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai; vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan công tác.

Nhiều khu đất bị lấn chiếm, xây dựng trái phép ở xã Phước Mỹ cũ

Căn cứ tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm, UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với các cán bộ, đảng viên trên.

Như Báo SGGP đã thông tin, từ phản ánh của báo chí và người dân, ngày 19-8-2025, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu kiểm tra, xác minh dấu hiệu sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng lấn chiếm đất công tại xã Phước Mỹ trước đây. Ngày 22-10-2025, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành kết luận thanh tra xác định các ông Cao Minh Thi, Đặng Thị Tuyết Nhung, Đỗ Nguyên Đính cùng một số cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự. Qua đó, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai xem xét xử lý theo quy định.

NGỌC OAI