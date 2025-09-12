Gia Lai: Thanh tra, làm rõ vụ "biến đất công thành đất... ông" ở phường Quy Nhơn Tây

Ngày 12-9, Thanh tra tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây. Động thái này được thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, sau những phản ánh từ báo chí và người dân trong thời gian gần đây.

Đoàn thanh tra gồm 8 cán bộ, do ông Võ Văn Hiệu, Quyền Trưởng phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo làm Trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra là 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định.

Trước đó báo chí, người dân phản ánh về các dấu hiệu vi phạm đất đai, xây dựng trái phép tràn lan ở xã Phước Mỹ cũ (nay thuộc phường Quy Nhơn Tây)

Trước đó, ngày 19-8, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu kiểm tra, xác minh các phản ánh về dấu hiệu sai phạm trong quản lý đất đai, xây dựng lấn chiếm đất công ở khu vực xã Phước Mỹ (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước đây, nay thuộc phường Quy Nhơn Tây). Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TN-MT chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương rà soát, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân nếu có sai phạm.

Theo phản ánh, một trong những nội dung được dư luận quan tâm là khu đất hơn 2.500m² tại thôn Thanh Long (phường Quy Nhơn Tây) vốn do Nhà nước quản lý, trước đây được hợp tác xã Phước Thành 3 (đã giải thể) sử dụng. Tuy nhiên, sau đó khu đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho một hộ dân, rồi nhanh chóng được chia lô, sang tên cho nhiều cá nhân, trong đó có cả cán bộ, lãnh đạo và người thân ở xã Phước Mỹ trước đây.

Trong các nội dung phản ánh, có vụ việc liên quan đến khu đất 2.500m² tại thôn Thanh Long (phường Quy Nhơn Tây)

Bên cạnh đó, dư luận và người dân cũng phản ánh tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng, đất công ích tại nhiều khu vực thuộc xã Phước Mỹ trước đây. Những nội dung này hiện đang được cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, làm rõ.

NGỌC OAI