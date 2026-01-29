Gia Lai quảng bá bản sắc, đặc sản đến Diễn đàn Du lịch ASEAN

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2026 và Hội chợ Du lịch quốc tế Travex tại Philippines nhằm thúc đẩy quảng bá các bản sắc văn hóa, du lịch đến bạn bè khu vực và quốc tế.

Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026 khai mạc chiều tối 28-11 tại Mactan Shrine (thành phố Cebu, Philippines) với chủ đề “ASEAN – Cùng nhau định hướng tương lai”, tập trung vào phục hồi bền vững và chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo, đại diện các quốc gia ASEAN cùng đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp và cơ quan truyền thông quốc tế.

Gian hàng với các đặc sản Gia Lai được quảng bá tại Hội chợ Travex 2026. Ảnh: Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai

Trong khuôn khổ ATF 2026, Hội chợ Du lịch quốc tế Travex được xem là hoạt động trọng tâm, quy mô lớn nhất của ngành du lịch khu vực, quy tụ hơn 500 nhà cung cấp dịch vụ du lịch từ các nước ASEAN cùng hàng trăm doanh nghiệp, khách mời và giới truyền thông. Travex thúc đẩy hơn 10.000 cuộc hẹn giao thương B2B, tập trung kết nối doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm, xu hướng du lịch bền vững, du lịch MICE và du lịch di sản đặc trưng của Đông Nam Á.

Tại Travex 2026, Việt Nam xác định đây là hoạt động xúc tiến trọng điểm, tổ chức gian hàng quốc gia quy mô lớn với thông điệp “Vietnam – Timeless Charm”, nhằm quảng bá chính sách visa mới, các đường bay quốc tế, tăng cường kết nối văn hóa và giới thiệu các sản phẩm du lịch tiêu biểu tới các thị trường quốc tế trọng điểm.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh dẫn đoàn. Ảnh: Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai

Tham gia quảng bá tại gian hàng chung của Việt Nam do Cục Du lịch Quốc gia chủ trì, tỉnh Gia Lai tập trung giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc sắc gắn với bản sắc văn hóa Tây Nguyên và hệ sinh thái xanh bền vững, đồng thời giới thiệu các sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu như cà phê, nón lá, nem tré Chợ huyện, bánh tráng nước dừa, hạt điều, hạt tiêu,… qua đó thu hút sự quan tâm của các đối tác và doanh nghiệp quốc tế.

Gian hàng tỉnh Gia Lai tham gia trưng bày tại Travex 2026. Ảnh: Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai

Bên cạnh hoạt động xúc tiến tại hội chợ, chiều 29-1, đoàn công tác Gia Lai do bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, dẫn đầu đoàn công tác sẽ làm việc với đại diện CNN và Agoda nhằm trao đổi giải pháp đẩy mạnh truyền thông Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026 ra thị trường quốc tế. Đoàn cũng tham dự các hội thảo chuyên đề và họp báo của cơ quan du lịch quốc gia các nước Indonesia, Thái Lan, Singapore và Malaysia để học hỏi kinh nghiệm, mở rộng liên kết với các đối tác lữ hành.

Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai và Sở VH-TT-DL tỉnh này tham quan các gian hàng, trưng bày đặc sản vùng miền ở Travex 2026.Ảnh: Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai

Theo lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, chuyến công tác tại Philippines được xem là bước chuẩn bị quan trọng, giúp Gia Lai học hỏi mô hình tổ chức các sự kiện du lịch tầm khu vực và quốc tế. Dịp này, lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã gửi lời mời tới bạn bè khu vực về Năm Du lịch Quốc gia 2026 do tỉnh đăng cai, tổ chức.

NGỌC OAI