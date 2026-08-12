Gia Lai trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 12-8, Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 và Hội nghị Báo cáo viên tháng 8-2026.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao giải A cho các cá nhân, tập thể

Đến ngày 10-6, toàn tỉnh tiếp nhận 4.595 tác phẩm thuộc 5 loại hình tham gia cuộc thi. Qua sơ loại, 1.451 tác phẩm được chọn gửi dự thi cấp tỉnh, trong đó 216 tác phẩm đủ điều kiện chấm giải.

Ban Tổ chức trao 3 giải A, 8 giải B, 15 giải C, 20 giải khuyến khích, 10 giải phụ và 5 giải tập thể. 5 tập thể xuất sắc gồm: Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Công an tỉnh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai.

Các tác phẩm tập trung bảo vệ, vận dụng và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với công tác chính trị, tư tưởng và chuyển đổi số. Nhiều tác phẩm phản ánh các vấn đề thời sự như thành tựu 40 năm đổi mới, triển khai nghị quyết của Đảng, sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phát triển vùng khó khăn và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền...

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao giải B cho các cá nhân, tập thể

Từ kết quả cuộc thi, Ban tổ chức lựa chọn 50 tác phẩm tiêu biểu tham dự Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 - năm 2026 do Trung ương tổ chức.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao giải cho các tập thể xuất sắc

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Rah Lan Chung, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai, khẳng định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ chiến lược. Ông yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phát huy giá trị các tác phẩm đoạt giải, đưa nội dung vào sinh hoạt chi bộ, báo chí, truyền thông và các nền tảng số.

Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm thông tin chính xác, thuyết phục, dễ hiểu và phù hợp từng nhóm đối tượng.

NGỌC OAI