Hơn 11.282 tỷ đồng mở rộng Nhà ga T1 sân bay Đà Nẵng

Ngày 29-7, UBND TP Đà Nẵng cho biết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã chấp thuận chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án xây dựng nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng.

Sân bay Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 - Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, do Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) làm nhà đầu tư.

Dự án sử dụng hơn 165.000m² đất, trong đó phần đã thực hiện, đang sử dụng khoảng 122.800m². Phần mở rộng, điều chỉnh và cần bàn giao có diện tích khoảng 42.000m².

Sau khi hoàn thành, tổng diện tích sàn Nhà ga T1 được nâng lên khoảng 96.000m², cùng các hạng mục phụ trợ như cầu cạn, trạm xử lý nước thải, nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, hệ thống giao thông và bãi đậu xe...

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 11.282 tỷ đồng, trong đó phần mở rộng khoảng 9.936 tỷ đồng, sử dụng 100% nguồn vốn hợp pháp của nhà đầu tư.

Dự án triển khai trong 41 tháng, khởi công xây dựng vào tháng 8-2027. Dự kiến, hoàn thành thi công mở rộng nhà ga và đưa vào khai thác vào tháng 1-2029; hoàn thành cải tạo nhà ga hiện hữu và đưa vào khai thác vào tháng 8-2029.

Việc cải tạo, mở rộng Nhà ga T1 được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hành khách, đồng thời góp phần nâng cao năng lực khai thác Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, củng cố vai trò của TP Đà Nẵng là trung tâm hàng không, du lịch và dịch vụ của khu vực miền Trung.

XUÂN QUỲNH