Thanh niên Gia Lai mong góp sức chuyển đổi kinh tế xanh

Ngày 8-8, tỉnh Gia Lai tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên năm 2026, chủ đề “Thanh niên Gia Lai - Tư duy mới - Khát vọng mới - Hành động mới”.

Tham dự cuộc đối thoại có 250 thanh niên ưu tú, tiêu biểu, đại diện cho khoảng 790.000 thanh niên tỉnh Gia Lai.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc đối thoại

Tại cuộc đối thoại, anh Ksor Uyn, Bí thư Đoàn xã Ia Pa cho biết, phía Tây tỉnh Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp hàng hóa nhưng sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết, đầu ra chưa ổn định và ứng dụng chuyển đổi số hạn chế.

Anh Ksor Uyn kiến nghị tỉnh hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn, xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, tạo điều kiện để thanh niên đầu tư phát triển kinh tế.

Cuộc đối thoại thu hút 250 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu

Bí thư Đoàn thôn Ia Ping (xã Ia Ly) Nguyễn Thị Hương đề xuất tỉnh có chính sách hỗ trợ thanh niên tiếp cận các mô hình kinh tế xanh, nông nghiệp bền vững và thị trường tín chỉ carbon.

Trong khi đó, đại diện Chi đoàn làng Triêl (xã Ia Pnôn) mong muốn tỉnh đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển ngành nghề, tạo việc làm tại chỗ, nhất là vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp thanh niên trở về quê hương lập nghiệp.

Đại biểu thanh niên đề xuất ý tưởng, sáng kiến tại sự kiện

Quan tâm vấn đề kinh tế, anh Nguyễn Quốc Trung, Giám đốc FPT Polytechnic Quy Nhơn, cho rằng du lịch Gia Lai phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua, nhưng cơ sở vật chất cần tiếp tục đầu tư, nâng chất. Bên cạnh đó, tỉnh sớm xây dựng lộ trình, kịch bản phù hợp để đón đầu phát triển kinh tế tầm thấp.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu thanh niên còn đề xuất nhiều ý tưởng, dự án liên quan đến vốn, quỹ đất, hạ tầng công nghệ và môi trường thử nghiệm cho startup.

Nhiều ý kiến đề cập ứng dụng AI trong giáo dục, nông nghiệp, thương mại điện tử, bảo tồn văn hóa cồng chiêng gắn với du lịch, phát triển nhà ở xã hội, phòng chống ma túy và chính sách đối với cán bộ đoàn cơ sở sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai làm rõ các câu hỏi, ý kiến của thanh niên

Tại cuộc đối thoại, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thanh niên phải là lực lượng tiên phong trong đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và khởi nghiệp. Mỗi thanh niên cần chủ động học tập, làm chủ công nghệ, ngoại ngữ và khai thác AI để đưa ra những ý tưởng có cơ sở khoa học, khả năng áp dụng vào thực tiễn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai mong muốn thanh niên phát huy tinh thần khởi nghiệp, bắt đầu bằng ý tưởng, đam mê và sự cống hiến. Chính quyền sẽ là “bệ đỡ”, hỗ trợ bằng cơ chế, thủ tục và môi trường pháp lý để hiện thực hóa các ý tưởng.

Tỉnh dự kiến tổ chức định kỳ các diễn đàn, sân chơi để thanh niên trình bày ý tưởng, kết nối với cơ quan quản lý và doanh nghiệp theo mô hình gọi vốn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc đối thoại

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị tổ chức Đoàn chủ động phát hiện, tổng hợp và nuôi dưỡng những ý tưởng từ cơ sở, hướng đến các chương trình, dự án có quy mô và sức lan tỏa.

“Các bạn đừng xin “con cá” làm gì. Hãy đề xuất ý tưởng và chính quyền sẽ là bệ đỡ”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông Phạm Anh Tuấn kỳ vọng tuổi trẻ Gia Lai chuyển từ tâm thế chờ được hỗ trợ sang chủ động kiến tạo, biến tiềm năng và khát vọng thành hành động cụ thể, góp phần tạo động lực mới cho địa phương.

NGỌC OAI