Quảng Trị: Quy tập 13 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi

Qua xác minh ban đầu, các hài cốt liệt sĩ đều thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong tháng 5 năm 1972.

Quy tập 13 hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi. Thực hiện: XUÂN DIỆN

Đến 17 giờ 30 phút chiều 4-8, Đội 584, Đội 589, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cùng các lực lượng chức năng đã tìm được 13 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Hài cốt liệt sĩ và di vật được tìm thấy nằm dưới mặt đất từ 20-50cm, với nhiều xương đã bị phân huỷ, đế giày, thắt lưng, cúc áo, lọ thuốc, dây súng, lựu đạn chày, hộp tiếp đạn AK, túi đựng bình tông, nắp bút mực, xẻng bộ binh…

Mở rộng khu vực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Câu Nhi

Qua xác minh ban đầu, các hài cốt liệt sĩ đều thuộc Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308, hy sinh trong tháng 5 năm 1972.

Hiện 13 bộ hài cốt liệt sĩ đã được đưa về quàn tại Đền thờ Liệt sĩ Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 ở khu vực Câu Nhi. Các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành lấy mẫu để phục vụ giám định ADN, góp phần xác định danh tính các liệt sĩ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ vừa quy tập tại khu vực Câu Nhi

Chiều cùng ngày, tại hiện trường tìm kiếm, quy tập hài cốt tại khu vực Câu Nhi, ông Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những nỗ lực vượt khó của cán bộ, nhân viên Đội 584, Đội 589, Phòng Chính trị cùng các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát kỹ, khai thác hiệu quả các nguồn thông tin, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên cơ sở các tài liệu lịch sử, kết quả khảo sát và ý kiến của nhân chứng; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

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VĂN THẮNG - XUÂN DIỆN