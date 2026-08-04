Quảng Ngãi: Quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ

Tối 4-8, ông Lê Viết Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Pék, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong ngày, Ban Chỉ huy Quân sự xã Đăk Pék phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm, quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại khu vực thôn 16/5.

Ông Lê Viết Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đăk Pék (bên phải) thực hiện nghi thức đưa hài cốt liệt sĩ được tìm thấy về Ban Chỉ huy quân sự xã. Ảnh: UBND xã Đăk Pék cung cấp

Như vậy, từ ngày 29-7 đến 4-8, tại khu vực thôn 16/5, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 9 hài cốt liệt sĩ.

Theo lãnh đạo Đảng ủy xã Đăk Pék, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tập trung tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực trên. Đối với các hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, xã phân công cán bộ tổ chức hương khói, thể hiện sự tri ân, lòng thành kính đối với các liệt sĩ.

Lực lượng chức năng quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék. Ảnh: UBND xã cung cấp

HỮU PHÚC