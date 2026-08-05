Cứu thành công 30 ngư dân trên tàu cá bị cháy ở vùng biển Khánh Hòa

Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn hàng hải đã cứu thành công 30 ngư dân trên tàu cá tỉnh Quảng Ngãi bị cháy khoang máy khi đang hoạt động trên vùng biển Khánh Hòa.

Ngày 5-8, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, cho biết đã cứu thành công 30 ngư dân trên tàu cá QNg 95157TS, bị cháy khi đang hoạt động trên vùng biển cách Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) khoảng 40 hải lý về phía Đông Bắc.

Lực lượng cứu hộ các ngư dân gặp nạn trên biển

Theo đó, lúc 14 giờ 55 ngày 4-8, đơn vị nhận tin báo tàu cá tỉnh Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 95157TS bị cháy khoang máy, trên tàu có 30 ngư dân. Ngay sau đó, Trung tâm phát thông báo hàng hải khẩn cấp, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân huy động các tàu hoạt động gần hiện trường tham gia ứng cứu; đồng thời điều động hai tàu chuyên dụng SAR 272 và SAR 273 lên đường làm nhiệm vụ.

Lực lượng cứu hộ chăm sóc cho một ngư dân bị thương

Đến 20 giờ 10 cùng ngày, tàu SAR 273 tiếp cận được tàu gặp nạn. Lực lượng cứu nạn phối hợp với các tàu cá tại hiện trường khống chế đám cháy, tổ chức sơ cứu, chăm sóc y tế cho các ngư dân. Vụ việc khiến một ngư dân bị thương ở cánh tay phải, do va đập trong quá trình di chuyển.

Sau nhiều giờ lai dắt xuyên đêm, đến 5 giờ 30 ngày 5-8, tàu SAR đã đưa toàn bộ 30 ngư dân cùng tàu cá QNg 95157TS cập cầu cảng tại phường Nam Nha Trang an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

TIẾN THẮNG