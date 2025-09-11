Giá lương thực thế giới leo thang

Báo cáo mới nhất của Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho thấy, chỉ số giá lương thực toàn cầu trong tháng 8-2025 tăng thêm 2,1% so với tháng trước, đạt mức cao nhất kể từ giữa năm 2022.

Trong các nhóm hàng, ngũ cốc và đường là nguyên nhân chính kéo chỉ số đi lên. Giá ngũ cốc tăng gần 5% so với tháng 7, khi nguồn cung gạo và lúa mì trên thị trường quốc tế bị thắt chặt. Đáng chú ý, giá gạo tăng tới 10% - mức kỷ lục trong 16 năm qua. Nguyên nhân đến từ việc Ấn Độ tiếp tục hạn chế xuất khẩu, trong khi Philippines đẩy mạnh mua vào để dự trữ. Song song đó, giá đường tăng hơn 6% do lo ngại sản lượng từ Brazil giảm vì thời tiết bất lợi. Trái lại, giá sữa và thịt hạ nhiệt nhẹ, lần lượt giảm 1,4% và 0,9% nhờ nguồn cung dồi dào.

Theo FAO, nhu cầu nhập khẩu lương thực của nhiều quốc gia châu Á và châu Phi vẫn cao, trong khi các thị trường xuất khẩu lớn chưa ổn định. Với Việt Nam, diễn biến này vừa mở ra cơ hội xuất khẩu, vừa đặt ra thách thức giữ ổn định giá gạo và các mặt hàng thiết yếu cho người tiêu dùng trong nước.

AN CHÂU