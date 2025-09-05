Giá vàng miếng SJC lên 134,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay 5-9 vẫn tiếp tục tăng, thiết lập đỉnh cao mới dù giá vàng thế giới đã quay đầu giảm sau khi lập đỉnh.

Vào khoảng 9 giờ 30 sáng 5-9, giá vàng miếng SJC được Tiệm vàng Ngọc Thẩm tại TPHCM tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều 4-9, niêm yết ở mức 132,3 triệu đồng/lượng mua vào và 134,5 triệu đồng bán ra. Đây là giá vàng SJC cao nhất thị trường, cũng là đỉnh cao mới của giá vàng miếng SJC.

Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá vàng miếng SJC ở mức 132,9 triệu đồng/lượng mua vào và 134,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 400.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán, niêm yết vàng miếng SJC ở mức 131,5 triệu đồng/lượng mua vào và 134,4 triệu đồng/lượng bán ra.

* Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tiếp tục lập đỉnh mới, tiến sát 130 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá ở mức 126,8 triệu đồng/lượng mua vào và 129,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 126,5 triệu đồng/lượng mua vào và 129,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 126,7 triệu đồng/lượng mua vào và 129,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên ngày 4-9 tại New York ở mức 3.544,6 USD/ounce, giảm 13,8 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco khoảng 9 giờ 30 phút ngày 5-9 (giờ Việt Nam) ở mức 3.546,8 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 113,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 21,1-21,2 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 16- 16,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế quay đầu giảm do áp lực chốt lời của nhà đầu tư sau khi giá vàng thế giới lập kỷ lục vào phiên trước ở 3.578,5 USD/ounce trong bối cảnh thị trường gần như tin chắc rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Quỹ vàng SPDR Gold Trust có phiên bán ròng thứ hai liên tiếp. Ngoài ra, giá vàng giảm phiên này còn do thị trường chứng khoán Mỹ lập kỷ lục mới và sức ép bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm bớt. Những diễn biến này khiến sức hấp dẫn của một tài sản an toàn như vàng giảm đi so với phiên trước.

Tin liên quan Giá vàng SJC tiếp tục lập đỉnh mới, lên 134,3 triệu đồng

NHUNG NGUYỄN