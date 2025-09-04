Giá vàng SJC tiếp tục lập đỉnh mới, lên 134,3 triệu đồng

Sáng 4-9, giá vàng miếng SJC trong nước tiếp tục tăng mạnh, lập đỉnh mới dù giá vàng thế giới đã có dấu hiệu “hạ nhiệt”.

Tại TPHCM, Tiệm vàng Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng SJC ở mức 132,1 triệu đồng/lượng mua vào và 134,3 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng so với chiều 3-9. Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá 132,4 – 133,9 triệu đồng/lượng, tăng từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Công ty SJC cũng tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 132,4 triệu đồng/lượng mua vào và 133,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý và Doji tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết vàng miếng SJC ở mức 131,5- 132,4 triệu đồng/lượng mua vào và 133,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng đồng loạt lập đỉnh mới. Bảo Tín Minh Châu niêm yết 126,5 – 129,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng của hai chiều mua và bán so với chiều qua. Tập đoàn Phú Quý báo giá 126,1 – 129,1 triệu đồng/lượng, tăng 600.000 đồng. Công ty SJC cũng tăng 700.000 đồng, giao dịch ở mức 126,2 – 128,7 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá vàng chốt phiên 3-9 tại New York đạt 3.558,1 USD/ounce, tăng 26,3 USD so với phiên trước. Tuy nhiên, đến 10 giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco giảm 36 USD/ounce còn 3.522,7 USD/ounce, tương đương 112,5 triệu đồng/lượng. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 112,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 21,4-21,8 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 16,3-17 triệu đồng/lượng.

Sáng 4-9, giá vàng thế giới tại thị trường châu Á giảm trở lại sau khi liên tục lập kỷ lục trong những phiên trước. Nguyên nhân xuất phát từ báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy số đầu việc cần tuyển dụng trong tháng 7 giảm mạnh hơn dự báo, tốc độ tuyển dụng chậm lại – dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ đang suy yếu. Nhiều định chế tài chính lớn dự báo xu hướng tăng vẫn tiếp tục. Cụ thể, Ngân hàng Commerzbank dự báo giá vàng có thể đạt 3.600 USD/ounce vào cuối năm nay; các nhà phân tích UBS nâng mục tiêu lên 3.600 – 3.700 USD/ounce.

Tin liên quan Giá vàng miếng SJC vọt lên 134 triệu đồng/lượng sau kỳ nghỉ lễ

NHUNG NGUYỄN