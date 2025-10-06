Giá vàng miếng SJC lên 139,6 triệu đồng/lượng

Kinh tế

Sáng 6-10, giá vàng trong nước tiếp tục tăng, cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 đều nhích lên.

Vào lúc 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 137,6 triệu đồng/lượng mua vào và 139,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tăng. Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, giao dịch ở mức 134,6 triệu đồng/lượng mua vào và 137,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 133,5 triệu đồng/lượng mua vào và 136,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 10 giờ ngày 6-10 lên 3.919,7 USD/ounce, tăng gần 34 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 124,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 14,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 11,8-12,9 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới chính thức lên cao nhất mọi thời đại, vượt 3.900 USD/ounce. Giá vàng kết thúc tháng 9 với mức tăng hơn 12%, đánh dấu tháng tăng mạnh nhất trong 14 năm, dù vậy các chuyên gia vẫn nhận định giá kim loại quý này vẫn sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới trong bối cảnh hàng loạt bất ổn kinh tế và địa chính trị mà thị trường tài chính toàn cầu đang phải đối mặt hiện nay.

NHUNG NGUYỄN

