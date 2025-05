Giá vàng quay đầu tăng sau khi FED giữ nguyên lãi suất

Vào khoảng 9 giờ 45 phút cùng ngày, giá vàng miếng SJC được Tập đoàn Phú Quý tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, giao dịch ở mức 119,7 triệu đồng/lượng mua vào và 122,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC, PNJ và Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 120,7 triệu đồng/lượng mua vào và 122,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Tập đoàn Phú Quý tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, lên 116 triệu đồng/lượng mua vào và 119 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 118 triệu đồng/lượng mua vào và 121 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Công ty SJC và PNJ vẫn niêm yết giá vàng nhẫn 9999 như hôm qua ở mức 115,5 triệu đồng/lượng mua vào và 118 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 7-5 còn 3.364,1 USD/ounce, giảm 68,4 USD/ounce so với phiên trước. Lúc 10 giờ ngày 8-5 (giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 3.404,1 USD/ounce, tăng khoảng 40 USD/ounce so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 107,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng miếng SJC 15 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 ở mức 12-14 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm mạnh nhưng sau đó phục hồi lên 3.400 USD/ounce khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất trong phiên họp tháng 5 sau cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày. Giới chuyên gia nhận định, giá vàng phục hồi là do kỳ vọng tiến triển trong đàm phán thương mại.

Theo chuyên gia của TD Securities, việc Mỹ và Trung Quốc chính thức khởi động lại đối thoại về thuế quan đã khơi dậy làn sóng lạc quan trên thị trường tài sản rủi ro. Vàng vốn được coi là hàng rào phòng ngừa rủi ro, đã tăng mạnh 29,1% từ đầu năm đến nay, phản ánh tâm lý phòng vệ gia tăng trên toàn cầu giữa bối cảnh bất ổn kéo dài.

Theo nhận định của Bank of America, mặc dù dư địa tăng giá trong ngắn hạn có thể bị giới hạn sau giai đoạn tăng nóng vừa qua, nhưng kỳ vọng giá vàng sẽ hồi phục mạnh trong nửa cuối năm 2025, với khả năng thiết lập mốc 4.000 USD/ounce.

