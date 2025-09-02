Giá vàng nhẫn 9999 tăng gần 2 triệu đồng/lượng trong ngày 2-9

Trong khi giá vàng miếng SJC quay đầu giảm thì giá vàng nhẫn 9999 trong ngày 2-9 tăng mạnh, thiết lập đỉnh cao mới, tiến sát 128 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá ở mức 124,7 triệu đồng/lượng mua vào và 127,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,9 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với trước kỳ nghỉ lễ (cao nhất thị trường).

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 1,5 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 122,2 triệu đồng/lượng mua vào và 125,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC hiện đang niêm yết giá vàng nhẫn 9999 thấp nhất thị trường, ở mức 122,5 triệu đồng/lượng mua vào và 125 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC cao nhất thị trường ghi nhận trước kỳ nghỉ lễ đã quay đầu giảm. Tiệm vàng Ngọc Thẩm tại TPHCM niêm yết vàng miếng SJC ở mức 128,6 triệu đồng/lượng mua vào và 130,6 triệu đồng bán ra, giảm 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với thứ 7 tuần trước.

Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý, Doji giữ nguyên niêm yết vàng miếng SJC thời điểm trước kỳ nghỉ lễ, ở mức 128,1 – 129,1 triệu đồng/lượng mua vào và 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên ngày 1-9 tại New York ở mức 3.473,7 USD/ounce, tăng 27,9 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco khoảng 16 giờ ngày 2-9 (giờ Việt Nam) ở mức 3.476,6 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 111 triệu đồng/lượng.

Trước đó, có thời điểm vàng thế giới thiết lập đỉnh cao mới, vượt 3.500 USD/ounce, lên cao nhất 3.508 USD/ounce. Như vậy, giá vàng thế giới đã tăng hơn 30% so với đầu năm. Giá vàng tăng mạnh do thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ giảm lãi suất trong tháng 9 này vì vàng là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn chính trị và kinh tế, và thường được hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp.

Tin liên quan Xô đổ mọi kỷ lục, giá vàng miếng SJC lên 131 triệu đồng/lượng

NHUNG NGUYỄN