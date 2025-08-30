Xô đổ mọi kỷ lục, giá vàng miếng SJC lên 131 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới tăng phi mã kéo giá vàng trong nước sáng cuối tuần (30-8) tiếp tục thiết lập kỷ lục mới. Trong đó, giá vàng miếng SJC cao nhất trên thị trường đã tăng lên 131 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 9 giờ 30 ngày 30-8, tiệm vàng Ngọc Thẩm tại TPHCM đã tăng giá vàng miếng SJC 1,4 triệu đồng cả hai chiều mua và bán so với chiều qua, lên 129 triệu đồng/lượng mua vào và 131 triệu đồng bán ra.

Tập đoàn Doji tăng 1,7 triệu đồng cả hai chiều mua và bán, báo giá ở mức 129,1 triệu đồng/lượng mua vào và 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý cũng tăng 1,3 triệu đồng cả hai chiều mua và bán, niêm yết ở mức 128,1 triệu đồng/lượng mua vào và 130,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng đã thiết lập đỉnh mới, vượt xa 125 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn 9999 cao nhất thị trường được Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá ở mức 122,4 triệu đồng/lượng mua vào và 125,4 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,2 triệu đồng cả hai chiều mua và bán.

Công ty SJC cũng tăng 1,5 triệu đồng cả hai chiều mua và bán, báo giá ở mức 122,5 triệu đồng/lượng mua vào và 125 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 1,5 triệu đồng cả hai chiều mua và bán, báo giá ở mức 122,2 triệu đồng/lượng mua vào và 125,2 triệu đồng/lượng bán ra,

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên đêm 29-8 tại New York ở mức 3.446,5 USD/ounce, tăng 29,6USD so với phiên trước. Giá vàng chốt phiên cuối tuần trên sàn Kitco ở mức 3.447,4 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 110,15 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 20,55-20,85 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 15,05-15,25 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh dù các thông số về lạm phát của Mỹ tăng. Cụ thể, Bộ Thương mại Hoa Kỳ vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi - thước đo lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang (FED), tăng 0,3% trong tháng 7.

Theo công cụ CME FedWatch Tool, thị trường vẫn đánh giá trên 80% khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng tới, bất chấp lạm phát đang có dấu hiệu tăng. Theo dự báo của Bank of America, giá vàng sẽ tiếp diễn, duy trì dự đoán đạt 4.000 USD/ounce trong nửa đầu năm 2026.

