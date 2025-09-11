Giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục giảm

Vào lúc 10 giờ, giá vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC giảm 800.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 126,9 triệu đồng/lượng mua vào và 129,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 127,7 triệu đồng/lượng mua vào và 130,7 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 127,5 triệu đồng/lượng mua vào và 130,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC sáng nay vẫn "neo" ở mức giá hôm qua. Công ty Bảo Tín Minh Châu, SJC, Doji, Phú Quý niêm yết 132,5 - 133,3 triệu đồng/lượng mua vào và 135,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 10-9 ở mức 3.639,2 USD/ounce, tăng 14,8 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 11-9 (giờ Việt Nam) lên 3.642,8 USD/ounce. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 116,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 19 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 13,6- 14,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới cũng “hạ nhiệt” sau khi đạt đỉnh mọi thời đại ở mức 3.673,95 USD/ounce trong phiên trước. Giới chuyên gia nhận định, giá vàng quay đầu giảm chủ yếu do nhà đầu tư chốt lời. Tuy nhiên, xu hướng tăng của giá kim loại quý này vẫn còn vì thị trường kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới và có thể sẽ cắt thêm lãi suất từ nay đến cuối năm. Hiện thị trường đang ngóng số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào ngày 11-9. Đây được xem là yếu tố then chốt trong việc định hình lập trường chính sách của FED.

Công cụ phân tích FedWatch của CME cho thấy, các thị trường đang dự đoán có 90% khả năng FED sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % tại cuộc họp diễn ra trong các ngày 16 và 17-9 (giờ địa phương). Hiện giá vàng thế giới đã tăng hơn 39% kể từ đầu năm 2025 đến nay.

NHUNG NGUYỄN