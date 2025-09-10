Giá vàng miếng SJC giảm

Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 10-9, giá vàng miếng SJC được tiệm vàng Ngọc Thẩm tại TPHCM niêm yết ở mức 132,5 triệu đồng/lượng mua vào và 135 triệu đồng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán so với chiều qua.

Công ty Bảo Tín Minh Châu, SJC, Doji, Phú Quý giảm 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 132,5 - 133,3 triệu đồng/lượng mua vào và 135,5 triệu đồng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng “hạ nhiệt” nhưng mức giảm thấp hơn giá vàng miếng SJC. Công ty SJC, Tập đoàn Phú Quý và Công ty Bảo Tín Minh Châu cùng giảm 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, báo giá ở mức 127,7 - 128,2 triệu đồng/lượng mua vào và 130,5 - 131,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 11 giờ ngày 10-9 (giờ Việt Nam) lên 3.641,03 USD/ounce, tăng gần 15 USD so với phiên trước - mức giá cao kỷ lục từ trước đến nay. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 116,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 18,8-19,3 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 14,3-15 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới quay đầu giảm trong phiên trước vì nhà đầu tư chốt lời và thị trường gần như tin chắc rằng Cục Dự trữ Liên Bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 này. Tuy nhiên sau đó, giá vàng thế giới đã lập đỉnh mới tại thị trường châu Á sáng nay.

Giới chuyên gia quốc tế nhận định, giá vàng đang có nhiều yếu tố hỗ trợ, đặc biệt là FED tái khởi động chu kỳ cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, dự báo giá vàng có thể đạt mốc giá 3.800 USD/ounce trong năm nay. Vì vàng là tài sản không mang lãi suất, nên môi trường lãi suất giảm sẽ có lợi cho giá vàng.

NHUNG NGUYỄN