Giá vàng miếng SJC vọt lên 134 triệu đồng/lượng sau kỳ nghỉ lễ

Sau kỳ nghỉ lễ, giá vàng trong nước tăng phi mã và tiếp tục thiết lập đỉnh cao mới. Trong đó, giá vàng miếng cao nhất trên thị trường lên 134 triệu đồng/lượng.

Vào khoảng 9 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC được tiệm vàng Ngọc Thẩm tại TPHCM niêm yết ở mức 131,8 triệu đồng/lượng mua vào và 134 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 2 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua.

Công ty SJC, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Doji tăng 2,8 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 131,4 - 131,9 triệu đồng/lượng mua vào và 133,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 2,9 triệu đồng chiều mua và 2,8 triệu đồng chiều bán, lên 131 triệu đồng/lượng mua vào và 133,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tăng mạnh, tiến dần lên 129 triệu đồng/lượng. Giá cao nhất thị trường được Công ty Bảo Tín Minh Châu báo ở mức 125,7 triệu đồng/lượng mua vào và 128,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua.

Công ty SJC tăng 2,6 triệu đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 125,1 triệu đồng/lượng mua vào và 127,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 900.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 125,2 triệu đồng/lượng mua vào và 128,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên đêm 2-9 tại New York lên 3.531,7 USD/ounce, tăng 58 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco lúc 10 giờ ngày 3-9 (giờ Việt Nam) lên 3.534,5 USD/ounce - đây là đỉnh mới của giá vàng thế giới. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 112,9 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 20,5 - 21,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở mức 19,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 15 - 15,8 triệu đồng/lượng so với hôm qua ở mức 14,2 - 16,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mọi thời đại do thị trường đang bước vào giai đoạn tiêu thụ mạnh vàng vật chất hàng năm. Cùng với đó, nhà đầu tư đang đặt kỳ vọng cao Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 9 này.

Theo nhận định của ngân hàng Standard Chartered, giá vàng chưa dừng đà tăng và sẽ tiếp tục lập kỷ lục mới trong thời gian tới.

Căn cứ cho nhận định trên là các ngân hàng trung ương liên tục mua vào, nhu cầu đa dạng hóa tài sản khỏi đồng USD, xu hướng trú ẩn giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị - thương mại và đồng USD suy yếu.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 92% FED hạ lãi suất 0,25 điểm % trong cuộc họp vào ngày 16 và 17-9 (giờ địa phương) so với kỳ vọng ở mức 86% trước đó. Vàng là tài sản không mang lãi suất nên lãi suất giảm sẽ rất có lợi đối với giá vàng.

