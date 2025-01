Giá vàng thế giới tăng sau lễ nhậm chức của tổng thống Mỹ, giá vàng miếng SJC vượt 87 triệu đồng/lượng

Vào khoảng 9 giờ 15 phút, giá vàng miếng SJC được các Công ty SJC, PNJ và Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 85,2 triệu đồng/lượng mua vào và 87,2 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng Tập đoàn Phú Quý chỉ tăng giá vàng miếng SJC 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 84,8 triệu đồng/lượng mua vào và 87 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng tăng theo, trong đó Công ty SJC điều chỉnh tăng cao hơn vàng miếng SJC: báo giá ở mức 85 triệu đồng/lượng mua vào và 86,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 400.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua.

Công ty PNJ tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với cuối tuần trước, niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 85 triệu đồng/lượng mua vào và 86,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 200.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 84,7 triệu đồng/lượng mua vào và 86,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu tăng 200.000 đồng chiều mua và 300.000 đồng chiều bán, niêm yết ở mức 84,8 triệu đồng/lượng mua vào và 87,15 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng nhẫn 9999 niêm yết cao nhất trường tại Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng đã vượt 87 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 20-1 lên 2.707 USD/ounce, tăng 5,8 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 21-1 (giờ việt Nam) tiếp tục tăng lên 2.721 USD/ounce, tăng thêm 13 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 83,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 3,4-3,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 3 - 3,55 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới bật tăng, vượt xa 2.700 USD/ounce sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chính thức trở lại Nhà Trắng. Giới phân tích nhận định, nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump sẽ khiến thị trường vàng nhiều biến động hơn vì một số chính sách của ông có thể dẫn tới lạm phát gia tăng trong thời gian dài hơn. Và điều này sẽ tiếp tục hỗ trợ các tài sản an toàn như vàng. Ngân hàng Goldman Sachs đánh giá, có khoảng 10% khả năng vàng sẽ bị áp thuế 10% trong vòng 12 tháng tới vì vàng có vị thế là một tài sản chính nên có khả năng được miễn các loại thuế trên diện rộng.

NHUNG NGUYỄN