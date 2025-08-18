Kinh Đô ra mắt Bộ sưu tập Trung thu 2025 với hơn 70 hương vị

Chào đón mùa Trung thu 2025, Mondelez Kinh Đô ra mắt Bộ sưu tập mới đầy sáng tạo từ hương vị mới lạ đến thiết kế bao bì tinh xảo và các phiên bản giới hạn độc quyền, mang đến một mùa trăng nhiều cảm hứng và gắn kết mọi thế hệ.

Bánh Trung thu thiếu nhi

Nổi bật trong bộ sưu tập bánh trung thu hiện đại là sản phẩm bánh trung thu Tuyết với những hương vị “hot trend” của ẩm thực quốc tế như trà xanh, cam nhật, mè đen và đậu đỏ. Song song đó, sản phẩm bánh trung thu Lava Trứng Chảy kết hợp lớp bánh nướng vàng óng với phần nhân chảy mềm mịn bên trong cũng sẽ là một lựa chọn biếu tặng đầy mới mẻ.

Sản phẩm bánh trung thu Lân Vàng hoàn toàn mới dành riêng cho đối tượng thiếu nhi mở ra một thế giới sắc màu tươi sáng, với tạo hình vui nhộn và phụ kiện lắp ghép thành chiếc trống gõ đồ chơi. Hơn cả một chiếc bánh trung thu, sản phẩm còn là một phần của trò chơi tuổi thơ, mang đến niềm vui khám phá và ký ức tuổi thơ ngọt ngào cho các bé trong đêm trăng rằm.

Đáp ứng xu hướng mua sắm trực tuyến, năm nay, Mondelez Kinh Đô giới thiệu phiên bản giới hạn độc quyền online, những sáng tạo chỉ có mặt trên các nền tảng Shopee, Lazada và TikTok Shop...

THIÊN HƯƠNG