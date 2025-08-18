Gia Lai cam kết hỗ trợ nhà đầu tư phát triển dự án bền vững

Nhân dịp Hội nghị xúc tiến đầu tư vào thị trường Trung Quốc, ngoài việc tự thuyết minh các tiềm năng xuất khẩu nông sản, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, tỉnh cam kết đồng hành, tạo mọi thuận lợi để nhà đầu tư triển khai dự án thành công, phát triển bền vững.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chứng kiến các doanh nghiệp Việt Nam, Trung Quốc ký ghi nhớ hợp tác

Ngày 18-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào thị trường Trung Quốc – tỉnh Gia Lai năm 2025.

Theo Sở NN-MT Gia Lai, tỉnh có diện tích đất sản xuất nông nghiệp 977.000ha, trong đó hơn 753.000ha đất đỏ vàng, đất đỏ bazan thích hợp cho cà phê, hồ tiêu, cao su, cây ăn quả và dược liệu. Đến nay, diện tích cà phê, chuối, chanh dây, khoai lang, sầu riêng sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao đạt hơn 135.000ha. Các loại cây trồng có sản lượng lớn, phù hợp xuất khẩu sang Trung Quốc gồm cà phê, hồ tiêu, điều, cao su, dừa, ớt, sầu riêng, chanh dây, chuối, khoai lang với diện tích hơn 286.000ha, sản lượng khoảng 1,3 triệu tấn.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đã cấp 248 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với diện tích hơn 10.000ha, gồm chuối, sầu riêng, chanh dây, ớt, khoai lang, xoài, thanh long, dưa hấu, mít, dừa, tiêu. Ngoài ra, có 92 sản phẩm OCOP có tiềm năng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.

Bà Đỗ Thị Bích Trâm, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công – Bộ Công thương cho biết, Trung Quốc là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Tuy nhiên, yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đóng gói, bảo quản ngày càng khắt khe. Bộ đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp với Gia Lai triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả thị trường này; đàm phán mở rộng danh mục nông sản được xuất khẩu chính ngạch như cà phê, chuối, sầu riêng, rau củ, thủy sản.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai lắng nghe doanh nghiệp kiến nghị

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, hội nghị là dịp để doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với thị trường Trung Quốc, thúc đẩy thương mại song phương, nâng cao giá trị hàng hóa. Thông qua hội nghị, các bên sẽ mở rộng hợp tác, khai thác tốt tiềm năng, góp phần xây dựng quan hệ bền vững, hiệu quả với thị trường Trung Quốc.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh cho biết, với quan điểm nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, trở thành điểm đến lý tưởng đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đầu tư, xây dựng, thuế, hải quan và cải thiện quan hệ giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư với chính quyền.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, doanh nghiệp Gia Lai và doanh nghiệp Trung Quốc đã ký kết 7 bản ghi nhớ hợp tác, mở ra cơ hội hiện thực hoá mục tiêu đưa nông sản của Gia Lai tiếp cận sâu thị trường Trung Quốc thời gian tới.

