Giá vàng trong nước sáng nay 2-12 quay đầu sau khi lập đỉnh

Vào lúc 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC niêm yết ở mức 152,6 triệu đồng/lượng mua vào và 154,6 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 151,6 triệu đồng/lượng mua vào và 154,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng cũng được Công ty SJC giảm 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với chiều qua, niêm yết ở mức 150,3 triệu đồng/lượng mua vào và 152,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng giảm 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá vàng nhẫn 9999 ở mức 150,6 triệu đồng/lượng mua vào và 153,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Ảnh minh họa

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 1-12 lên 4.230,6 USD/ounce, tăng 12,6 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ ngày 2-12 (giờ Việt Nam) xuống còn 4.217,1 USD ounce, giảm 13 USD so với giá chốt phiên tại New York. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 134,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng SJC khoảng 20,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 18,6-19,4 triệu đồng/lượng.

Trước khi quay đầu điều chỉnh nhẹ tại thị trường châu Á sáng nay, giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong 6 tuần qua vào phiên giao dịch đầu tuần. Nguyên nhân chủ yếu do thị trường kỳ vọng khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới tiếp tục ở mức cao và đồng USD trượt giá sau thông tin vừa công bố của Mỹ cho thấy, lĩnh vực sản xuất của nước này giảm tháng thứ 8 liên tiếp. Ngoài ra, Quỹ vàng lớn nhất là SPDR Gold Trust duy trì xu hướng mua ròng 4,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ hai, nâng khối lượng nắm giữ lên mức hơn 1.050 tấn vàng.

NHUNG NGUYỄN