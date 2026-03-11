Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông tin về sản lượng vận chuyển hành khách, khối lượng vận chuyển hàng hóa thay đổi so với trước; những phát sinh về chi phí vận hành do giá nhiên liệu tăng; tình hình điều chỉnh giá vé, giá cước vận chuyển...

Chiều 11-3, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An cho biết, trước diễn biến xung đột tại khu vực Trung Đông đang tác động mạnh đến thị trường năng lượng thế giới, giá xăng dầu trong nước đã liên tục điều chỉnh tăng trong thời gian ngắn, gây ảnh hưởng đến hoạt động vận tải.

Thực hiện Công văn số 1289/CĐBVN-QLVT ngày 10-3-2026 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc báo cáo, đánh giá tác động của xung đột tại khu vực Trung Đông đối với công tác vận tải đường bộ, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố khẩn trương báo cáo tình hình hoạt động vận tải của đơn vị.

Theo đó, các doanh nghiệp cần cung cấp thông tin về sản lượng vận chuyển hành khách, khối lượng vận chuyển hàng hóa tăng hoặc giảm so với trước; những phát sinh về chi phí vận hành do giá nhiên liệu tăng; tình hình điều chỉnh giá vé, giá cước vận chuyển; cũng như việc thực hiện kê khai, niêm yết giá theo quy định. Các đơn vị cần phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

TPHCM yêu cầu doanh nghiệp vận tải báo cáo tác động do giá xăng dầu tăng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trên cơ sở báo cáo của các doanh nghiệp, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, đánh giá mức độ tác động của biến động giá xăng dầu đến hoạt động vận tải trên địa bàn, từ đó kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hoạt động vận tải được duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt.

Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải gửi báo cáo trực tiếp về Sở thông qua hệ thống trục liên thông điện tử – hệ thống đã được cấp tài khoản và mật khẩu khi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Thời hạn gửi báo cáo trước 9 giờ sáng hằng ngày để Sở kịp thời tổng hợp, báo cáo.

QUỐC HÙNG