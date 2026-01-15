Giá xăng dầu tăng trở lại sau 5 kỳ giảm

Mức tăng cụ thể như sau: xăng E5RON92 tăng 143 đồng/lít, lên giá mới là 18.376 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 152 đồng/lít, lên 18.712đồng/lít. Tương tự, dầu diesel 0.05S tăng 226 đồng/lít lên 17.287 đồng/lít; dầu hỏa tăng 138 đồng/lít lên 17.697 đồng/lít. Riêng dầu mazut 180CST 3.5 giảm 2 đồng/kg, có giá bán 13.401 đồng/kg.

Giá xăng dầu tăng trở lại. Ảnh minh họa

Theo Bộ Công thương, nguyên nhân liên bộ Công thương - Tài chính cho phép tăng giá kỳ này là do thị trường xăng dầu thế giới tuần qua chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: tình hình bất ổn tại Iran; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraine vẫn tiếp diễn... Do đó, bình quân giá xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành này tăng nhẹ so với kỳ trước.

Kỳ này, liên bộ tiếp tục không yêu cầu doanh nghiệp trích lập và không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng và dầu.

Việc điều chỉnh giá được áp dụng từ 15 giờ ngày 15-1. Bộ Công thương cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến thị trường, kiểm tra, giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

PHÚC VĂN