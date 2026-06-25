Giá xăng giảm xuống dưới 20.000 đồng/lít từ 15 giờ ngày 25-6

Chiều 25-6, liên bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu từ 15 giờ cùng ngày.

Giá xăng, dầu đồng loạt giảm xuống dưới 20.000 đồng/lít từ 15 giờ ngày 25-6. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo đó, xăng E5RON92 giảm 767 đồng/lít, xuống còn 19.359 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 837 đồng/lít, xuống còn 19.916 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá các mặt hàng xăng đều xuống dưới 20.000 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 1.668 đồng/lít, xuống còn 21.866 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.650 đồng/kg, xuống còn 15.030 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu từ nguồn tạm ứng ngân sách nhà nước, với mức 300 đồng/lít đối với xăng sinh học và 800 đồng/lít hoặc kg đối với dầu diesel, dầu mazut; không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng này.

Bộ Công thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành từ ngày 18-6 đến 25-6 chịu tác động của nhiều yếu tố, như thông tin tích cực từ đàm phán giữa Mỹ và Iran, nhiều tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Các yếu tố này khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới biến động theo từng mặt hàng, nhưng xu hướng chung là giảm.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân trong kỳ điều hành vừa qua giảm từ 5,24% đến 13,06% so với kỳ trước. Trong đó, xăng RON92 giảm 5,24%; xăng RON95 giảm 5,82%; dầu diesel giảm 8,41%; dầu mazut giảm 13,06%.

Theo Bộ Công thương, sau kỳ điều hành này, giá xăng, dầu của Việt Nam tiếp tục thấp hơn so với một số quốc gia lân cận và trong khu vực. Cụ thể, giá xăng RON95-III tại Việt Nam là 19.916 đồng/lít, thấp hơn Thái Lan, Campuchia, Lào và Trung Quốc. Giá dầu diesel tại Việt Nam là 21.866 đồng/lít, cũng thấp hơn các nước nêu trên.

PHÚC HẬU