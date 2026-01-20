Từ đêm 20-1, gió mùa Đông Bắc bắt đầu ảnh hưởng, nhiều nơi trở rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ chiều tối và đêm 20-1, một đợt gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh bắt đầu ảnh hưởng đến đất liền nước ta, gây mưa và rét diện rộng, kéo dài nhiều ngày.

Trên đất liền, từ chiều tối và đêm 20-1 đến ngày 22-1, khu vực Bắc bộ có mưa. Từ ngày 21-1 đến 24-1, khu vực Trung Trung bộ có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa và dông. Từ ngày 21-1, Bắc bộ và Bắc Trung bộ trời chuyển rét. Trong đó, từ đêm 21-1 đến khoảng ngày 23-1, Bắc bộ xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này, theo dự báo, ở vùng núi và trung du Bắc bộ phổ biến 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; khu vực đồng bằng Bắc bộ phổ biến 11-14 độ C; khu vực Bắc Trung bộ phổ biến 13-16 độ C.

Cụ thể tại Bắc bộ, ngày 20-1 sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Từ chiều tối 20-1 đến 22-1 có thể có mưa do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc. Từ ngày 23-1 đến 25-1 có mưa vài nơi. Từ ngày 21-1, khu vực này trời chuyển rét; đêm 21-1 đến khoảng 23-1 rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Ảnh vệ tinh khối không khí lạnh cường độ mạnh đang di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam lục địa châu Á, lúc 9 giờ ngày 20-1. Nguồn: Z.E

Tại Trung bộ, từ chiều tối và đêm 20-1 đến 22-1, khu vực Thanh Hóa - Nghệ An có mưa rải rác, đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 21-1 đến 24-1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày 25-1, mưa ở khu vực này giảm dần, thời tiết ổn định hơn. Từ Thanh Hóa đến Huế sáng và đêm trời rét (có nơi rét đậm).

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ, từ ngày 20-1 đến 25-1, thời tiết phổ biến không mưa, ngày nắng; sáng sớm có sương mù nhẹ. Riêng cao nguyên Trung bộ sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ cao nhất tại TPHCM từ ngày 20-1 đến cuối tuần phổ biến 32-33 độ C, ngày nhiều nắng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, hiện ở ngoài khơi thuộc phía Đông Philippines có cơn bão có tên quốc tế là Nokaen, cường độ cấp 8, giật cấp 10. Tính đến sáng 20-1, theo báo cáo mới nhất của cơ quan khí tượng của Philippine (PAGASA), tâm bão Nokaen (tên địa phương là Ada) ở khoảng 16,3 độ vĩ Bắc và 125,7 độ kinh Đông, cách tỉnh Aurora (Philippines) khoảng 380km về phía Đông. Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông, sau đó đổi hướng xuống phía Nam và suy yếu dần. Khả năng cao bão tan vào khoảng ngày 21 đến 22-1. Do quỹ đạo và xu thế suy yếu, bão Nokaen không ảnh hưởng trực tiếp đến thời tiết trên đất liền Việt Nam.

PHÚC VĂN