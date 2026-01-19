Xã hội

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân bàn giao nhà đồng đội

Sáng 19-1, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức khánh thành và bàn giao nhà đồng đội tặng quân nhân đang công tác tại đơn vị.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tặng quà gia đình Đại úy Phạm Hữu Quý

Tại buổi lễ, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân đã trao quyết định bàn giao nhà đồng đội cho gia đình Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Hữu Quý, nhân viên lái xe Ban Tham mưu, Trung đoàn 551.

Gia đình Đại úy Quý có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, con nhỏ, vợ chưa có việc làm ổn định; nhiều năm phải thuê nhà trọ để sinh sống.

Ngôi nhà được xây dựng kiên cố, hoàn thành sau hơn 3 tháng thi công, có diện tích 110 m², tổng kinh phí gần 450 triệu đồng. Trong đó, 60 triệu đồng được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng, phần còn lại do gia đình dành dụm, tiết kiệm.

NAM KHÔI

