Đắk Lắk: Cứu hộ kịp thời hai du khách nước ngoài bị sóng cuốn trôi

Ngày 19-1, Công an xã Hòa Xuân cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức cứu hộ thành công nhóm du khách nước ngoài bị sóng biển cuốn trôi.

Trước đó, khoảng 7 giờ 40 cùng ngày, một đoàn du lịch gồm 4 du khách mang quốc tịch Mỹ, Đức, Đan Mạch và 1 hướng dẫn viên tham quan, tắm biển tại bãi Tiên (thôn Phước Tân, xã Hòa Xuân). Trong lúc tắm biển, hai du khách là N. Th. (quốc tịch Đức) và V. D. (quốc tịch Đan Mạch) bất ngờ bị sóng lớn cuốn trôi, mắc kẹt tại khu vực hốc đá ven bờ và bị chấn thương do va đập vào đá.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hòa Xuân đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, lực lượng Biên phòng và các lực lượng liên quan tổ chức cứu nạn. Mặc dù sóng lớn, địa hình hiểm trở, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, song lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận, đưa hai nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm, trấn an tinh thần và chuyển đến Trung tâm Y tế để cấp cứu.

